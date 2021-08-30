傳媒狙擊不堪壓力 天水圍關注組王繼祖退下火線

反修例啟發 開始「做區」

王繼祖服務社區之路，從2019年反修例運動開始，那年生日當天，突然想做區，「街市很臭，生了很多青苔，很邋遢，你是忍不住的」。後來多了幾個人加入，他們開始構思組織名稱、標誌等，之後認識了前元朗區議員林進，教他們做區。他們其後撰寫了第一份工作報告，吸引了媒體關注，逐漸為人認識。

憶起每次關注組成員開會，他笑說是「林作與鍾培生大戰濃縮版」，一班小夥子取得共識的方法就是投票。問做區有何趣事，他一臉認真道：「無搞笑事，我們很認真。」談及政績他則十分驕傲：「很多啊，地磚爛了我們修補了，交通路線我們一直爭取；還有，我們最重要的是得到街坊信任，有街坊會（在街站）放下購物車，不怕我們拿走，或者問我們是否辛苦，說要請我們喝東西。」

不想宣誓出賣自已 區議員夢碎

今年初王繼祖在天秀路公園跟進「大媽舞」聚集投訴時遭80歲老翁以頭撞傷及毆打；本月他辭任關注組召集人，後來更在Ig表示自己停用公開帳戶。他說那次襲擊他的阿伯是促使他退下火線的原因之一，「我怕阿伯多過國安法。你打我不是問題，但有傳媒維護他，如果沒有報道狙擊我，都不會退出……上我屋企是最暴力的，起底我也不能接受。騷擾我屋企人，更講去世了的人（祖父），很不要得」。

王繼祖以往腦海中對香港「好有憧憬」，現在感到大家失去信任。他說自己仍愛香港不想離開，也不擔心關注組前景，因為已交棒予十分信任的人，自己仍會在空餘時間做義工。開學在即，他夢想是成為獸醫或護士，「我一直希望可以協助人解困。雖然不能從政，但會否可以用第二個方法拯救有需要的人？」

明報記者 黃心悅