海港條例嚴謹兼具彈性 吳永順：修例恐打開缺口

只要有公眾需要 建行人板道也獲批

麥本月中提出修訂《保護海港條例》的建議內容，包括設立「中央海港範圍」，東面以北角為界，西面以西隧為界，在該範圍內維持不准填海的規定，以保護維港核心區域；並賦權予特首會同行政會議，在「中央海港範圍」以外，可因應任何類別的公共用途而填海。

吳永順形容，條例好像一個「看更」負責守護維港，過往「任何人都不能過關，根本沒有人敢走入門口」，他亦曾質疑條例是否太嚴苛；但自東區走廊行人板道成功獲批，律政司確認該工程有凌駕性的公眾需要後，就反映只要工程是有民意共識，都有機會獲批，「（現條例）是一個嚴謹制度，以確立有關工程是必需、最小面積填海及有公眾需要下，就可以放行」。

重新界定維港 恐掀司法覆核

他認為，在東區走廊行人板道成功獲批下，連接觀塘至啟德的行人天橋亦可按同樣程序申請，「相信公眾不會有太大爭議」，認為條例並非不放行，只需做額外工夫證明工程有必要就獲批，他甚至質疑該條例成為政府官員不欲展開工程的藉口，「我們要考慮是否要因查身分證查得咁辛苦，而要炒咗呢位『看更』呢？」

吳又稱，若再修例甚至重新界定維港界線，可能引發司法覆核，恐掀起更多爭拗。