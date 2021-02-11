海濱長廊「先駁通後優化」加快啟用 做到「段段有特色」 銅鑼灣東防波堤下月開放 賞日出日落

平整後簡單設計 9個月9項目啟用

維港兩岸海濱全長約73公里，其中24公里已開放予公眾使用，過去9個月開放9個海濱項目，包括卑路乍灣海濱長廊、灣仔北水上運動主題區等。吳永順表示，在傳統模式下，開放海濱場地涉許多程序，包括規劃、建築署設計，招標物色承建商興建，再交康文署管理等，需時約6年。為盡快開放海濱，近年採用「先駁通後優化」理念，例如灣仔北水上運動主題區原屬中環灣仔繞道地盤一部分，但土拓署交出地盤前，已完成工地平整及裝設欄杆等，再交藝術家簡單設計，在地上畫上卡通圖案，整個項目7個月內完成，並交NGO管理，「當然這些場地設計較簡單，裝置亦可隨時搬走，始終我們想盡快交給市民（使用）」。

吳永順稱，期望今年可做到開放25公里海濱，當2024年完成東區走廊行人板道工程後，屆時市民可由石塘嘴沿海濱步行至筲箕灣；至2028年則希望可開放34公里海濱。他透露，其中最快下月底開放「東岸公園主題區」，即介乎天后興發街至屈臣道之間的海濱長廊，以及長172米的銅鑼灣避風塘東防波堤，當中防波堤將加設休憩長椅，兩邊不設欄杆，市民可走到防波堤觀賞海景、日出或日落等，而由防波堤望向岸邊，將設「VICTORIA HARBOUR」英文字型藝術燈光裝置，料可成為打卡熱點。

大角嘴海濱至西九擬建行人道

他亦提到，現時大角嘴海濱至西九文化區，中間隔着油麻地避風塘及貨物裝卸區，目前有市民會由大角嘴走出馬路到西九，正研究能否在馬路與貨物裝卸區之間設一條一兩米行人路連接兩區。

除開放海濱外，吳指近年海濱亦採用「期間限定」理念，因應節日或特別主題裝飾，不同機構可在海濱舉辦各類活動，如長跑、瑜伽班、街頭藝術等；海濱設施亦毋須做到「一成不變」，「例如（海濱）設施可隨市民喜好更換，設計彈性高很多」，其中卑路乍灣海濱長廊上，大部分設施和裝置均可移動，海濱公園內可遛狗、踩滾軸溜冰或滑板等，政府調查顯示93%受訪者滿意海濱設計及管理模式。

吳永順：政府怕投訴不敢創新

吳永順形容，目前開放海濱路段像「砌拼圖」，會繼續「做實驗」，過去工作令他領略到海濱設計「不需要找平衡」，「如果每樣事都是平衡，就只會出現『one size fits all』情况」，反問為何不做到每段都各具特色，「段段有特色，處處有驚喜」。吳永順認為，過去政府部門因應投訴文化，導致不敢創新，寧少做少錯，「任何一個新的、有創意的主意，在未出世時已被周圍的人講死咗」，但他堅持需給予機會讓理念面世，才能證實市民是否接受。

明報記者