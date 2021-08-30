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兩貨船涉虛報 衛署通報警方

【明報專訊】本港昨日增加7宗新型冠狀病毒輸入個案，初步確診少於5宗。患者均已接種兩劑疫苗，並驗出L452R變異病毒株，6人沒病徵。一名居於愉景灣觀霞樓的68歲男子本月中前往英國，10天後返港，於檢疫第3天驗出陽性。此外，日前印尼來港貨船「Thor Monadic」有15人確診，貨船「Asia Energy」亦曾因有人確診於韓國水域檢疫，兩艘船的營運人涉嫌在申請「自由無疫通行證」時提供虛假資料，衛生署已通報警方。

增7輸入 石澳女葡國確診返港復陽

貨船「Thor Monadic」於上周二（24日）由印尼抵港。據悉，貨船來港入油，入境前報稱無人有病徵；另一艘貨船「Asia Energy」於8月8日由韓國抵港，一名確診船員在確診前一個月已現病徵，該船亦曾因7月中有人在韓國水域確診，須隔離14天。衛生署昨日表示，貨船的營運人涉於申請「自由無疫通行證」時提供虛假資料，署方已就營運人疑違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）通報警方。

此外，衛生防護中心調查一宗在外地確診的復陽個案，涉及一名於3至4月在港接種兩針復必泰的29歲女子。她於6月底離港前往英國、西班牙及葡萄牙，離港前驗出抗體，其後乘搭航班EK384於8月19日返港，完成7天酒店檢疫，居於石澳石澳村208號。

她根據強檢要求於8月27日到社區檢測中心取樣，驗出L452R。她曾於8月初出現病徵，在葡萄牙確診，在當地自我隔離，離開葡萄牙前檢測結果陰性，抵港後一直無病徵。

菲航土航兩航班 禁來港兩周

另外，於8月27日兩抵港航班，包括菲律賓航空PR300及土耳其航空TK083，各有3名乘客確診，衛生署分別禁止兩間航空公司由昨日起，從馬尼拉及伊斯坦布爾着陸香港兩周。

（新冠疫情）

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