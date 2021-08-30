已接種印傭菲傭 今起准來港 港府不認印尼針卡 滯留港人斥「不如外傭」

因不屬世衛嚴格監管機構國家

去年赴印尼從事工程工作的港人倪先生，上月已在當地接種兩劑國藥疫苗，由於其特區護照將到期，他須盡快回港續領護照才能為工作簽證續期，並盼望與分隔年半的妻子和3個孩子團聚。倪稱，原擬6月回港處理，但因疫情滯留，至近日得知港府放寬外傭來港要求，遂越洋向衛生署查詢，獲告知印尼不屬世衛指明為嚴格監管機構的國家，其疫苗接種紀錄並非獲認可，故他未能按印尼現被列為高風險地區的回港機制返港。

衛署職員：印傭安排屬特別處理

他表示，曾向入境處及勞工處等部門求助，只得到與衛生署相同的回覆，質疑政府對待港人與外傭處理方式不一，「為何印傭就可以來港？我希望政府能公平對待我們」。

記者昨日致電衛生署熱線查詢，職員同樣表明在印尼接種疫苗的港人不符合回港要求；至於印傭來港工作的疫苗接種紀錄安排，職員表示屬特別處理方法，是經兩地政府簽訂雙邊疫苗紀錄認可協議；他建議有需要的港人，可先到中或低風險地區逗留完整21日後，再按該等地區的登機及檢疫要求回港。

醫生指安排不當造成不公

記者比對世衛資料發現，目前被列為高風險地區並屬世衛指明為嚴格監管機構的國家僅有8個，包括美國、英國、愛爾蘭、西班牙、法國、希臘、荷蘭及瑞士。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為政府安排不恰當，造成不必要的不公平，「在外傭（來港工作）安排上顯示政府是相信在當地接種的疫苗有效，但為何不能相信港人在當地接種的疫苗同樣有效？」他認為接種疫苗是防控疫情的輔助工具，「接種紀錄只是次要的行政確認，不應因行政措施延誤影響港人回港權利」。

食物及衛生局未有回應上述個案，僅稱政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則考慮一籃子因素，包括公共衛生因素以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情况需要，調整相關地區到港者的登機、檢疫及檢測要求。

（新冠疫情）