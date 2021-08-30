聶德權：不排除打針方可入指定處所 醫生：長者仍憂副作用 強推限制不便生活

針對提高接種率 滿70歲不足三成

聶德權昨日出席無綫新聞節目《講清講楚》時表示，全球疫情有上升趨勢，Delta變種病毒的傳播速度亦很快，雖然接種疫苗仍有可能感染，但預防重症及死亡的效率高，因此，社會要建立堅固的保護屏障，打針是唯一方法。他指出，目前20至59歲的「工作人口」接種率為七成；12至19歲學生有逾56%已打針；惟年滿70歲長者接種率不足三成，當局會針對該3個組別提高接種率。

港府早前要求4個群組須於9月1日前打針，否則每兩周自費檢測。聶表示，公務員接種率達91%；醫管局員工整體93%已打針，其中醫生接近99%；安老院員工接種率達八成，惟院友不足一成。至於學校教職員，暫未有最新數字，相信接種人數正提升。公務員9月底前接種疫苗都可享疫苗假期。他稱當局監察情況，包括檢視有否需要每周定期檢測。他又呼籲企業朝着「打針否則定期檢測」的方向，提高員工接種率。

籲企業朝「打針或檢測」方向增接種

被問到何時才會放寬社交距離措施及通關，聶德權說，接種率愈高，社會的保護屏障愈堅固，考慮放寬措施及跨境出行時，並非機械式地檢視，而是按風險評估。

法國7月21日起推行「健康通行證」，用作證明已接種疫苗、48小時內病毒檢測陰性，或屬新冠康復者；民眾進入食肆、酒吧、商場、安老院、乘搭長途飛機，以及非緊急情况入院，須出示通行證。食衛局亦曾於5月底表示，若本港爆發第五波疫情，會考慮限制未接種者進入食肆、學校、戲院、宿舍、地盤、圖書館、博物館、表演場所及體育場地等。

地區講座方便長者 醫護即場諮詢

被問到會否仿效法國做法，聶德權回應，本港法例賦予當局權力，在出現疫情爆發時關閉一些處所，當局不排除將來施加限制，市民須接種疫苗才能進入指定處所。

聶在節目後表示，未來會繼續利用方便長者的方式提高接種率，例如在商場、屋邨或地區舉辦健康講座，會有醫護人員諮詢，並即場安排接種。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，法國推出的「健康通行證」備受爭議，他說港人從沒抗拒接種疫苗的傳統，目前長者接種率低，與當局推行接種計劃初期的風險通報工作不佳有關。他表示，如當局未能解決長者對打針信心不足的問題，便貿然仿效法國，限制未接種者進入食肆等地方，將為長者日常生活帶來不變，認為措施不可行。

梁子超建議，當局應清晰向市民說明什麼情况不應打針，以及為長者提供清晰的選擇疫苗指示。

明報記者

（新冠疫情）

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