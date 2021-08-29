反國歌法示威 地盤工集結襲警囚7月

辯方指出，學生李汶錡（23歲）已還押166天，社會服務令及勞教中心報告均顯示他已真誠反思，惟他有精神問題及脊柱側彎，不建議判入勞教中心，建議接受161至240小時社會服務令，並須定期接受精神科治療。辯方稱地盤工人黃勝仁（27歲）的背景報告可反映其悔意，望法庭輕判。

還押逾160天學生 判社服令

鄭官判刑時稱，本案的非法集結涉襲警元素，示威者以有一定殺傷力的玻璃樽、磚頭等擲向警方，是嚴重罪行，須判以嚴厲刑罰以儆效尤，遂以監禁6個月為量刑起點。李汶錡年紀較輕，已還押逾160天，判處即時監禁或很快服刑完畢，認為他須學習改過自新，而社會服務令對其更生及學業有較大幫助，終判處120小時社會服務令，並須定期接受精神科治療。

鄭官又稱，黃勝仁當日蒙面犯案，增加警方執法難度，須加刑一個月，終判監7個月。

【案件編號：KCCC2504/20】