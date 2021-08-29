教協通過改會章 料下月解散 待職工會登記局批准 理事：多會員憂業界前景

【明報專訊】本月初宣布將解散的香港教育專業人員協會（教協），昨午召開特別會員代表大會，過百人出席，大比數通過修改會章降低解散門檻，改為獲出席會員代表大會或特別會員代表大會的三分之二或以上會員代表同意。教協會長馮偉華稱，若職工會登記局批准修改會章，料9月內召開另一次特別會員代表大會，表決解散程序。這意味有48年歷史的教協，最快下月正式解散。勞福局長羅致光昨談及言語治療師總工會被取消職工會登記時，拒回應教協是否亦是調查目標。
教協是否調查目標 羅致光拒回應
教協上月底遭內地官媒抨擊為「毒瘤」、「必須剷除」，理事會其後在本月10日宣布解散決定，將變賣物業及遣散200名職員，料年底前完成解散。教協現時有逾9萬名會員，按原定會章，解散需有全體會員三分之二或以上同意，即最少6萬名會員，教協昨召開特別會員代表大會，大比數同意將解散門檻，降至「於會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上同意」。
教協現時約有3000名會員代表，昨有逾100人出席，會上先由馮偉華講解修改章程的原因及動議內容，設答問環節，最後由會員代表表決動議。不少會員在會後稱感謝教協，亦有人關注資產分配等安排。
表決者：沒法預測不解散後果
有份參與表決的陳老師已做教協會員約10年，他稱沒辦法預測教協不解散的後果，現時只能盡量做好可以做到的事。至於教協被批評為「政治團體」，陳老師說對他而言，教協最主要「是去超級市場同去廁所」，但對投票結果表示理解及惋惜。加入教協逾20年的鍾老師則說不同意解散，認為教協作為教師工會，初心是推動教育權益，雖認同教師在政治方面不可太過冷感，但認為近年教協有少許「偏離」初心，較以前政治化，現時更因政治而解散，「知道反對唔到」，對此有些感觸及無奈。
教協位於銅鑼灣及旺角的兩個超市昨起亦正式停業，昨有不少會員在銅鑼灣服務中心「摸門釘」。有不願具名的教協理事稱，教協的會員覆蓋不同光譜，部分可能單純為福利，亦有人希望參與課程，甚或爭取權益，認為教協能夠回應不同會員的訴求。他說，臨近開學的8月底，超市均人來人往，昨開會時途經，看到福利部貨品一件不漏清空，再想到教協即將步入歷史，形容有很多不捨，但在現時社會環境急轉下，「有啲嘢無辦法，要學識放低一啲傷痛」。他又表示，會上有不少教師反映對行業前景的憂慮，「唔係講到好白，但未來教育條路不易走」。
根據《職工會條例》，職工會必須於通過修改會章後的30日內以訂明的表格向職工會登記局申請登記。勞工處昨回覆查詢稱，登記局會盡快處理收到的申請，所有修訂的會章必須在登記局登記後才可生效及實施。
DQ言語治療工會 羅致光證關繪本
羅致光昨在港台《星期六問責》證實，擬取消香港言語治療師總工會的職工會登記與《羊村十二勇士》繪本事件有關，又說若工會不是做工會的工作，如維護會員權益等，即超出了法例授予的權力，政府有責任取消其登記。至於會否審視其他工會，羅致光表示，會留意坊間流傳的信息，間中亦會收到投訴，當局會跟進，他拒絕回應教協是否調查目標。
基本法委員會副主任譚惠珠昨回應教協解散稱，專業人士不論教育界、會計界或法律界，都應務正業，讓專業在社會上有正面功能，若將專業團體變成某些政黨的代理人或偏向政治，是非常可惜及要糾正。