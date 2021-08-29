教協通過改會章 料下月解散 待職工會登記局批准 理事：多會員憂業界前景

教協是否調查目標 羅致光拒回應

教協上月底遭內地官媒抨擊為「毒瘤」、「必須剷除」，理事會其後在本月10日宣布解散決定，將變賣物業及遣散200名職員，料年底前完成解散。教協現時有逾9萬名會員，按原定會章，解散需有全體會員三分之二或以上同意，即最少6萬名會員，教協昨召開特別會員代表大會，大比數同意將解散門檻，降至「於會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上同意」。

教協現時約有3000名會員代表，昨有逾100人出席，會上先由馮偉華講解修改章程的原因及動議內容，設答問環節，最後由會員代表表決動議。不少會員在會後稱感謝教協，亦有人關注資產分配等安排。

表決者：沒法預測不解散後果

有份參與表決的陳老師已做教協會員約10年，他稱沒辦法預測教協不解散的後果，現時只能盡量做好可以做到的事。至於教協被批評為「政治團體」，陳老師說對他而言，教協最主要「是去超級市場同去廁所」，但對投票結果表示理解及惋惜。加入教協逾20年的鍾老師則說不同意解散，認為教協作為教師工會，初心是推動教育權益，雖認同教師在政治方面不可太過冷感，但認為近年教協有少許「偏離」初心，較以前政治化，現時更因政治而解散，「知道反對唔到」，對此有些感觸及無奈。

教協位於銅鑼灣及旺角的兩個超市昨起亦正式停業，昨有不少會員在銅鑼灣服務中心「摸門釘」。有不願具名的教協理事稱，教協的會員覆蓋不同光譜，部分可能單純為福利，亦有人希望參與課程，甚或爭取權益，認為教協能夠回應不同會員的訴求。他說，臨近開學的8月底，超市均人來人往，昨開會時途經，看到福利部貨品一件不漏清空，再想到教協即將步入歷史，形容有很多不捨，但在現時社會環境急轉下，「有啲嘢無辦法，要學識放低一啲傷痛」。他又表示，會上有不少教師反映對行業前景的憂慮，「唔係講到好白，但未來教育條路不易走」。

根據《職工會條例》，職工會必須於通過修改會章後的30日內以訂明的表格向職工會登記局申請登記。勞工處昨回覆查詢稱，登記局會盡快處理收到的申請，所有修訂的會章必須在登記局登記後才可生效及實施。

DQ言語治療工會 羅致光證關繪本

羅致光昨在港台《星期六問責》證實，擬取消香港言語治療師總工會的職工會登記與《羊村十二勇士》繪本事件有關，又說若工會不是做工會的工作，如維護會員權益等，即超出了法例授予的權力，政府有責任取消其登記。至於會否審視其他工會，羅致光表示，會留意坊間流傳的信息，間中亦會收到投訴，當局會跟進，他拒絕回應教協是否調查目標。

基本法委員會副主任譚惠珠昨回應教協解散稱，專業人士不論教育界、會計界或法律界，都應務正業，讓專業在社會上有正面功能，若將專業團體變成某些政黨的代理人或偏向政治，是非常可惜及要糾正。