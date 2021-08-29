瑪利諾小五女生背部瘀傷 警隔3月拘10歲同學

校方：不容歧視欺凌 已交警查

校方昨晚發聲明稱決不容忍任何歧視行為，遑論任何形式的欺凌。校方證實較早前發生一宗牽涉兩名學生的事件，已交警方調查，至今尚未結案，因此無法披露詳情，相信經警方公正調查後，真相會水落石出。

報道：母稱女被打 校方「冷處理」

警方表示，九龍城警署4月17及21日接獲一名50歲男子報案，指其10歲女兒於4月14日在九龍城一學校被一名年約10歲女童襲擊，導致背部受傷。九龍城警區刑事調查隊第二隊經調查後，7月18日以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕一名10歲女童，她已獲准保釋候查，9月中旬須向警方報到。

《東方日報》昨刊登事主母親林太的訪問，指其女兒多次被一名同學欺凌，包括拳打及在樓梯上推撞。她說女兒於4月14日早上被同學突然拳擊背部，但校方沒有即時通知，她是在女兒洗澡時發現背部有瘀傷。林太說，事發翌日曾與班主任聯絡，得知當日有4名目擊者，他們有立即通知教師，惟對方稱「好忙」，未有即時通知她。林太又說，4月20日曾與校長及有關教師開會，要求認真處理，包括申請調班和要求施襲者向女兒當面道歉，惟校方未處理。她說校方沒有公平處理事件，只勸息事寧人，質疑校方「冷處理」。

校方昨日的聲明指出，學校向來本着公平公正原則處理所有涉及學生的事件，竭力與學生、他們的家庭及受影響各方溝通並提供支援。對於報道所指事件，學校最高管理團隊一直積極跟進，並邀請校外專家及專業人士，聯同老師及校內輔導人員支援受影響各方。

教育局回應稱，得悉事件後已即時與有關學校聯絡，嚴肅跟進。局方會繼續與學校緊密聯絡，密切留意事件發展及提供適切支援，會按既定機制處理。

嚴重校園欺凌近年頻現，兩年內最少有3宗由校方或家長報警查辦的事件（見表）。根據教育局回覆立法會財委會，當局每年在公營中小學做訓育及輔導個案問卷調查，統計校園欺凌個案。在2017/18及2018/19學年，涉及校園欺凌的學生個案分別有202和226宗，2019/20學年則有346宗。