警查鄒幸彤收3000元 付款者：屬稿費

國安處促交資料 支聯:未有定案

另外,被問到提供資料進度,支聯會常委梁錦威接受本報查詢時表示,目前仍與律師研究國安處信件內容及應對方案,尚未有定案,支聯會會持續商討。至於何時召開會員大會討論解散事宜,他稱無回應。

付鄒兩文稿費 ADN:慣常做法

ADN昨發表聲明稱,留意到媒體報道指警方國安處正調查有關轉帳款項,並稱組織設平台「Asia Democracy Chronicles」,讓各界就時事議題表達想法,以展示亞洲各界不同看法、聲音;鄒幸彤曾為平台撰寫兩篇文章,故發放3000元稿費,強調為平台文章發放稿費屬慣常做法。

根據ADN聲明,鄒幸彤撰寫的兩篇英文長文分別為〈當法治被用以合理化政治鎮壓〉(When rule of law is used to legitimize political suppression)、〈當社運人士活得像間諜〉(When activists live like spies)。