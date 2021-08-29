咖啡店自攜杯減5元 僅3%客響應 環署推借餐盒買外賣試點 稱反應正面研擴大

身兼稻苗學會會長及環境運動委員會主席的黃傑龍表示，單靠業界力量難推動大部分市民改變生活習慣，例如自備餐具，他形容是「完美的夢想」，認為政府才有資源及能力提供有系統的租借餐具服務。他說試驗借用餐具服務反應不俗，會視乎反應再決定未來路向。

開業已「走塑」 用蒲草飲管木刀叉

推廣外賣走塑的組織「走杯GO CUP」於2018年調查推算，全港每日棄置約200萬個外賣紙杯及膠杯，佔政府統計每日棄置4000萬件即棄膠餐具約5%。綠領行動2019年推行「全城絕膠大行動」，邀請食肆「走塑」，其中元朗咖啡店OneThird Coffee於2019年8月開業時，已做到政府擬於2025年禁止堂食提供發泡膠及各種膠餐具的要求，包括使用可重用杯碟及木製刀叉等。

OneThird Coffee負責人黎達信說，開業之初已考慮到走塑，從不同渠道採購膠餐具的替代品，堂食已做到完全走塑，顧客要求才會提供以蒲草製成的飲管或每支成本逾百元的不鏽鋼飲管。

促政府帶頭推動自攜及租借餐具

食肆為走塑不惜工本，顧客卻未必願意配合。黎說該店每月外賣逾千杯咖啡，佔整體生意額約兩成，即使不主動提供飲管及膠袋，仍要使用杯及杯蓋，產生大量廢物。他說除了自攜杯有現金優惠，亦曾構思推行按杯制，但有顧客向他說，一杯咖啡數十元，若要預先支付一筆按金，買一杯咖啡就要先付百多元，飲完又要清洗及找地方存放，所以最後無實行。其店現時採用的外賣咖啡杯及蓋都是以生物可降解物料製造，但將來即使有替代品出現，他認為仍是即棄餐具，最終會棄置堆填區，建議政府加大力度推動自攜或租借餐具，做到真正源頭減廢。

環署試驗計劃 兩月借4000餐盒

環保署回覆本報稱，該署與環境運動委員會合作在灣仔稅務大樓及荃灣愉景新城兩個試點，提供一站式免費餐盒借用服務，為期兩個月（6月28日至8月27日），希望藉此協助市民建立自攜餐盒買外賣的習慣，截至上周三（25日）累計借出餐盒近4000個，接觸約1.28萬人。由於反應正面，署方將檢視計劃成效，以籌備下階段工作，包括研究會否延長服務、增加試點及改良方案。

綠領行動為加強鼓勵市民自備餐具，將於今年10月中起推行「買外賣．帶盒．走餐具」活動，會邀請元朗和油尖旺區食肆參與，市民集齊指定數量的印花，可獲20元現金券，於參與計劃的食肆消費。

明報記者

（城市保育）