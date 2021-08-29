長竿釣手袋竊案 拘行街紙越漢

另涉4宗同區爆竊案

深水埗警區刑事調查隊、情報組及特遣隊人員，經分析及翻看超過數十小時閉路電視片段，鎖定與案有關人物，前日在深水埗福華街拘捕一名31歲持「行街紙」的越南籍男子。被捕男子在深水埗區居住，犯案前沒有踩線，相信由大廈地下沿樓梯走上天台，攀出棚架向下爬尋找目標犯案。警方相信被捕男子與涉及上月另外3宗發生在醫局街163及167號的店舖爆竊案，以及本月21日東明樓另一宗爆竊案有關。5宗爆竊案損失財物總值約20.8萬元。

深水埗警區刑事調查隊高級督察楊鐵豪稱，案發大廈荔枝角道380號東明樓3月起做大型修茸工程，外牆搭建大型棚架，大廈沒有保安員，大閘設有密碼。案發於本月22日下午2時許，女事主在東明樓住所做家務，打開客廳一扇窗，並將一個手袋放於距離窗戶約3米的梳化上。其時女事主與家人在睡房，賊人突在窗外棚架出現，用一支約2米長加裝由鐵線衫架屈曲成鈎的竹竿伸入客廳勾走手袋。女事主剛巧步出目擊喝止，惟男子隨即沿棚架爬落地面逃去，女事主於是報警。