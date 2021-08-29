王婷莛女乒摘銅 教練：青訓小收成 余翠怡花劍8強止步 今戰團體賽

殘奧新丁王婷莛於分組賽以2勝1負次名出線，昨面對年長33歲的TT11級世界一姐Prokofeva，先贏一局11：9。惟對手的削球打法其後限制王婷莛的進攻，這名世界第4的港將多次打落網，連輸5：11、6：11及8：11，與另一場4強負方伊藤槙紀同獲銅牌。Prokofeva在決賽以局數3：1壓倒法國的Lea Ferney奪金。

惜負世界第一 17歲初登殘奧即奪牌

王婷莛2013年開始接觸乒乓球，兩年後即在特殊奧運會以12歲之齡連掃3金，2019年則在國際智障人士運動聯會（INAS）環球運動會奪亞，並入選該年第4季香港傑出青少年運動員。她賽後稱目標只是出線，對獲銅牌喜出望外，但不滿自己4強臨場未能控制好情緒，未能發揮一些套路。她又特別多謝啟蒙教練林志鵬，以及今次唯一隨隊的港隊教練陳栩在現場「辛苦兩邊頻撲」。

港隊在今屆TT11級小組賽時還有上屆銅牌得主吳玫薈分途出擊，陳栩教練經常來回兩邊場區指導。對於王婷莛首戰殘奧即取得佳績，陳教練認為對港隊是種鼓舞，「這幾年培養一個年輕運動員，終於今日取得階段性的收成」。他亦盛讚婷莛能在教練不在身邊時，倚靠自己交帶的戰術部署，在分組賽首仗勇挫最終摘銀的Ferney，是出線鎖定獎牌的關鍵。王婷莛今次摘銅後，將按精英運動員嘉許計劃獲20萬元獎金。特首林鄭月娥、民政事務局長徐英偉等均發稿祝賀。

S14男女混合自由泳 港隊得第5

輪椅劍擊隊今日會以女子花劍團體賽作衝牌最後希望，歷屆曾奪7金的余翠怡昨在A級個人賽小組賽取得4勝1負，以總成績第4身分直闖8強，與中國隊的榮靜合演上屆決賽翻版。榮靜在上屆花劍決賽以至3日前的今屆重劍8強與余翠怡交手均勝出，昨仗亦大部分時間領先。余翠怡在首節末段曾連贏3劍，追至9：9，但仍以10：15落敗。另一港將吳舒婷在A級16強不敵匈牙利隊劍手，鍾婉萍則B級分組賽止步；3人今日合力再戰團體賽。

另外，泳手陳睿琳、張可盈、許家俊及鄧韋樂昨在男女混合S14級4×100米自由泳決賽，以4分00.86秒取得第5。開幕禮持旗手之一田徑女將任國芬，則在T36級200米初賽跑出34.79秒，在10名跑手中敬陪末席，未能入今早的決賽。