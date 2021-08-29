花燈節三歷「災劫」 搞手捱罵默默堅持

歷山竹 反修例 疫情

「完全係苦差 又唔捨得唔做」

阿維說以往大澳的中秋節「黑沉沉、無氣氛」，他和張敏芳及另一名搞手於2018年各出資1萬元，舉辦首屆大澳花燈節，自此經常「拍膊頭」叫人幫忙。花燈節很不容易來到第四屆，阿維細數2018年首屆遇上超強颱風「山竹」，不少花燈被吹跌，第二屆則遇上反修例運動，他們被罵在抗爭之時仍辦娛樂節目，第三屆則正值疫情肆虐。

去年大澳花燈節令假日入大澳的巴士站大排長龍，大澳街道「淪陷」，張敏芳說當時有遊人在路中心影相「打卡」，阻礙居民出入，亦有人走入民居換衫、上廁所，甚至將口罩棄在路邊單車的籃子內。外人埋怨她安排不當，居民指摘她隨時令大澳爆疫，她亦被質疑從中獲利，「總之內憂外患，完全係苦差，我年年搞完都話唔再搞，但又唔捨得唔做，因為如果做得好少少，呢件係美好嘅事」。

今年花燈節汲取去年經驗，花燈掛得較分散、較遠離民居，關燈時間提早半小時至晚上9時，避免人潮吵鬧擾人清夢。張敏芳提醒遊人「自己垃圾要自己帶走」，且花燈亮燈至9月30日，呼籲遊人勿在中秋節當天蜂擁到大澳，令居民的親友難以回來過節。

「做有意義嘅事」 冀有人傳承

張敏芳將每一屆視之為最後一屆，「堅持，係因為我希望仍可以做一個繼續默默付出嘅人，做認為有意義嘅事」」。她希望一班人可以繼續辦花燈節，亦希望有人承傳，「我哋唔係攬住（花燈節）唔畀人做」。阿維說日本、台灣都有很多承傳文化的活動，而他希望大澳花燈節亦能夠成為這樣的一個活動。