原意「引路回家」 大澳花燈節遇移民潮 婆婆嘆燈依舊人未圓

明報記者 羅嘉凝

「大澳花燈節」搞手之一張敏芳最近為籌備忙得不可開交，她說一直記得的畫面是有大澳人五代同堂，推着坐輪椅的九旬長者到街上賞花燈，但今年她見到的卻是70多歲的婆婆因家人移民，大嘆「無晒人生目標」，亦不知何時可再見孫兒一面。

兒孫移民 長者嘆「無晒人生目標」

大澳吉慶街近日已掛上多個燈籠，在此開店賣衫40年、七旬的李婆婆早在2018年首屆花燈節時，送上200元利市以示支持，去年則送上一支支烏龍茶慰勞搞手們，「每次見到掛花燈就知又過一年，好有朝氣，又靚又開心」。以往兩名男孫會手繪燈籠，今年女兒將於9月初帶8歲及9歲的孫兒移民英國，今年中秋節無法再掛上孫兒的燈籠，縱然兒子會回來陪她過節，一家亦無法在大澳團圓了。

李婆婆說，女兒早年已提出要移民，當時她不捨，女兒才留下來，今次女兒說為了孩子前途，非走不可，並邀請她同往，但李婆婆話「我幾十歲，唔識英文，去到嗰邊，靈魂都唔打開喇」，她再不捨亦無可奈何，更不敢到機場送機，「流得眼淚多唔得㗎」。

婆婆拒絕赴英 「費事增加佢負擔」

78歲的潘婆婆去年中獲女兒告知將要移民，嚇得她神不守舍，暈倒街頭，「我好唔安樂，但知道佢無可能成世陪住我」，女兒今年8月20日已移民英國。

潘婆婆說女兒與女婿均任職文員，在港無力置業，婚後與丈夫家5人同住300平方呎單位，要移民英國才會生小孩，而她亦拒絕一同赴英，「費事去增加佢負擔，阻住佢搵工」。潘婆婆現與女兒早年送給她的花貓相依為命，「無人陪我，靠佢（貓）陪我」。

張敏芳表示，辦花燈節的初心是以燈籠為下一代「引路回家」，現時亦不想失去這份初心，今年更首次設下主題——留下來的水鄉情。她解釋主題意思：「無論你去到邊，呢度都係你嘅根，你可以隨時返嚟，同埋應該多啲返嚟，珍惜每日嘅人同事。花燈係一個凝聚，但凝聚不單止係我哋一班人做事，而係凝聚一種力量。」

搞手：花燈係一個凝聚

籲反思人生「真正嘅燈」

提到社區凝聚，很多社區組織自《港區國安法》實施後紛紛解散，公民社會亦呈瓦解之勢。大澳今年的花燈節卻搞得比以往更大型，張敏芳說希望透過社區活動令人反思，「花燈亮咗，希望每個人反思你嘅核心價值、你嘅定位、你嘅家。燈籠亮咗，你應該搵自己人生真正嘅燈」。

張敏芳喜見現時不少居民會自發在家前掛燈籠，令大澳街頭更有生氣，「一個地方嘅演變，係歸功後生一輩繼續承傳」。她今年已40多歲，笑言不知會否仍有精力舉辦下屆花燈節，但今屆花燈節還未開始，她已計劃花燈節後要辦一個銀髮相展，為大澳老人逐一拍照，而她最大的心願是辦一個大澳故事館，記載每個大澳人的故事，「我鍾意做保衛工作」。

由「香港開心D」和「大澳非茂里」主辦的「大澳花燈節」今年來到第四屆，9月11日亮燈，今屆活動為期3個月，包括手繪燈籠創作工作坊、大澳小龍賽市集、搖櫓游涌、文化體驗團、攝影相片展、音樂會等。手繪燈籠活動由8月已開始，遍及18區，邀得弱能人士、少數族裔等參與。