衛健委引述專家：長者海關航空人員 可打第三針

譚耀宗料短期不推 葉國謙：窮國缺針

人大、政協今年初曾接種國藥疫苗，全國人大常委譚耀宗接受本報查詢稱，聽聞內地正研究接種加強針，惟料不會短期內進行，估計因現時部分人「兩針都未打晒」。他認為加強針屬好建議，暫未聞人大、政協可接種，但「如有得打都會打」，亦傾向接種滅活疫苗。

行會成員、港區人大代表葉國謙則稱，不反對開始接種第三針，但引述世衛組織提及，不少落後地區「一針都未有」，「在疫苗分配不公下，我們如有能力，是否攞第三針？有保留」。他自言未接獲通知人大可接種第三針，如接獲通知會再考慮。

國務院聯防聯控機制前日召開新聞發布會，鄭忠偉稱，近日專家就是否開展接種加強針做研究，結合國藥、科興研究結果發現，兩種疫苗在接種6個月後抗體均下降，而接種第三劑後，發現其安全數據與首兩劑相若，接種者抗體水平亦快速上升，「到14天的時候，大概相當於原來的10至30倍不等」。

稱打第三針14日後抗體升10至30倍

鄭忠偉引述專家分析認為，中國目前疫情防控重點是外防輸入，認為海關、邊檢、航空、定點醫療機構等工作人員，「完成免疫程序6個月後，可以開展加強接種」。他並指出，免疫功能較低以及60歲以上者，接種後免疫效果不及18至59歲人士，惟感染後重症、死亡風險較高，另外部分人需前往境外高風險地區，專家建議他們可在接種6個月後「開展加強免疫」。

（新冠疫情）