衛健委引述專家：長者海關航空人員 可打第三針

【明報專訊】變種新冠病毒肆虐、疫苗抗體隨時間減少下，多國陸續討論接種第三劑「加強針」。國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉日前被問到是否需打「加強針」時，引述專家分析及建議稱，海關、邊檢、航空等輸入風險高的工作人員、免疫功能低及60歲以上、以及需往境外高風險地區者，亦可注射加強針；但是否所有人均須接種，則建議待進一步研究。
譚耀宗料短期不推 葉國謙：窮國缺針
人大、政協今年初曾接種國藥疫苗，全國人大常委譚耀宗接受本報查詢稱，聽聞內地正研究接種加強針，惟料不會短期內進行，估計因現時部分人「兩針都未打晒」。他認為加強針屬好建議，暫未聞人大、政協可接種，但「如有得打都會打」，亦傾向接種滅活疫苗。
行會成員、港區人大代表葉國謙則稱，不反對開始接種第三針，但引述世衛組織提及，不少落後地區「一針都未有」，「在疫苗分配不公下，我們如有能力，是否攞第三針？有保留」。他自言未接獲通知人大可接種第三針，如接獲通知會再考慮。
國務院聯防聯控機制前日召開新聞發布會，鄭忠偉稱，近日專家就是否開展接種加強針做研究，結合國藥、科興研究結果發現，兩種疫苗在接種6個月後抗體均下降，而接種第三劑後，發現其安全數據與首兩劑相若，接種者抗體水平亦快速上升，「到14天的時候，大概相當於原來的10至30倍不等」。
稱打第三針14日後抗體升10至30倍
鄭忠偉引述專家分析認為，中國目前疫情防控重點是外防輸入，認為海關、邊檢、航空、定點醫療機構等工作人員，「完成免疫程序6個月後，可以開展加強接種」。他並指出，免疫功能較低以及60歲以上者，接種後免疫效果不及18至59歲人士，惟感染後重症、死亡風險較高，另外部分人需前往境外高風險地區，專家建議他們可在接種6個月後「開展加強免疫」。