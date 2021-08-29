月中赴英 上周返港 愉景灣居民初確列輸入

愉景廣場麥當勞、海事博物館納強檢

本港昨增6宗輸入個案，4人已完成接種新冠疫苗及4人涉及L452R變種病毒，有一名阿塞拜疆抵港的5個月大女嬰確診並咳嗽，其母前日確診。昨日另有少於10宗初步確診。8月24日從印尼抵港的貨船Thor Monadic入境前報稱無人有病徵，結果65%船員即15人確診，除了前日公布一名確診船員入境前已病發，衛生防護中心再發現多一人於入境前已有發燒和咳嗽。該船8名無確診的船員至昨日未有病徵。

外傭檢疫酒店滿 羅致光：料9月中有第二間

印尼或菲律賓外傭將可來港，張結民昨稱已收到外傭指定檢疫酒店通知9月的房間已爆滿，最快10月才有房。張又說，有關酒店要求有衛生部門疫苗證明文件才能預訂酒店房，但印尼外傭於當地上飛機時才能領取證明，一度未能訂房，經港府與酒店溝通後可先不用交證明。他明日會約見印尼領事館商討，希望印傭能在訂酒店時已取得相關證明。

羅致光昨在港台《星期六問責》表示，估計有數以千計外傭合資格來港，料指定作檢疫的荃灣絲麗酒店難應付所有需要，預計9月中會有第二間供外傭檢疫的指定酒店，但相信無法滿足菲律賓和印尼航班停飛前、平均每日70名外傭來港的水平。

羅致光又說，在新安排下，持有當地打針紀錄，並有本港學生簽證、工作簽證的人，例如優才等，都可來港，他們會在普通的檢疫酒店檢疫。他說，要求外傭在荃灣絲麗酒店檢疫是方便控制來港外傭數目。

曾祈殷：倘逾一成抵港外傭確診 應檢視計劃

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷接受now新聞《大鳴大放》訪問時，籲港府密切監察抵港外傭確診比率，若逾一成人確診，應檢視需否暫停相關外傭入境安排。他又認為，應有專屬航班接載抵港外傭，在機上要隔開坐，機組人員亦應完成接種疫苗；並建議檢疫酒店入住率不應百分百，減低交叉感染風險。

（新冠疫情）