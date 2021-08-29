羅致光：倘第五波 齊針院舍員工亦定期驗 擬兩三日一次 工會批「搬龍門」不現實

政府早前宣布，下月起沒健康理由、不打針的院舍員工要每周自費檢測，已打針者則不用定期檢測。羅致光昨在港台《星期六問責》表示，現時約九成院舍員工已打一針，約七成已打兩針。被問及政府要求不打針的院舍員工自費檢測，是否強迫院舍員工打針，他說：「是責任分擔問題，我們有免費（疫苗）注射，大家不選擇免費注射，而選擇自費檢測，都是一個選擇。」

滿80歲一成接種 孔繁毅：長者達七成方鬆綁

羅致光又說，一旦本港爆發第五波疫情，已打針的院舍員工或仍須定期檢測，「我過往在很多場合都說，每7日檢測實際上是不夠的，最好每兩三日一次，因為Delta（變種病毒）平均三四日就發（病），如果本港出現Delta，都要考慮」。被問會否參考機管局，不接受院舍員工以健康理由不打針，他說：「我作為勞福局長，對於員工權益都係要關注嘅……當然如果工作安排可以調校就最好，但如果唔好彩有第五波，任何考慮（措施）都不會排除。」

此外，本港長者接種率在各年齡組中偏低，80歲或以上僅約一成人已打針（見圖）。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨在商台《政經星期六》表示，Delta可一傳七，預料接種率最少要85%才有免疫屏障，惟長者接種率僅約10%。他說，盼未來兩個月整體接種率逾70%，包括長者接種率亦達70%，才有條件逐步放寬社交距離措施，甚至逐步通關。

工會憂礙院舍運作 安老業倡津貼上門採樣

職工盟社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南認為，若日後院舍員工已打針或仍要定期檢測，顯示政府抗疫邏輯混亂、「搬龍門」，「是否代表打針都防唔到（病毒）？為何仍要人去打？」他認為，要求院舍員工兩三日驗一次不可行，因對運作影響很大，亦不知檢測中心是否應付到需求。他又說，離島院舍員工要花數小時到中環才檢測，若每兩三日驗一次，「真係玩佢哋」。他亦擔心，政府日後會將相關安排擴展至飲食業、職業司機、零售等行業。

香港安老服務協會主席陳志育認為，院舍人手緊絀，若兩三日驗一次，院舍安排人手有困難，政府應繼續提供津貼，讓院舍請人上門採樣。

家屬誤解未消 院友接種不多

陳又說，院舍第二輪外展接種參與人數仍不多，大部分院友都需由家屬決定，而家屬對疫苗的誤解未消除，仍認為長者打針很危險，「如果長者有幾個仔女，其中一個唔同意，其他幾個都唔敢（讓長者打針）」。他又說，接種計劃初期，不少私家醫生都很謹慎，大部分院友都被評為不適合打針，衛生署雖已更新打針指引，但不少私家醫生仍不太積極，且部分院友因曾被評估不適合打針，即使現時告知其適合打針，這些院友都未必會相信。

至於長者接種率能否達七成，陳志育認為有難度，本港處境「好為難」，若不等大部分長者打針就放寬措施，對長者風險很高；若等長者打針後才放寬，則不知何時才達到高接種率，本港經濟未必能承受，政府應考慮有何措施能鼓勵長者打針。

明報記者

（新冠疫情）

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