【Emily】九巴車身廣告兩男擁抱：偏見是病毒 何君堯：推動同性戀才是病毒

品牌致病毒大王：向播偏見者說不

Mr. Expan喺facebook回應，以「病毒大王」為上款，話深信偏見與歧視係社會病毒，破除社會恐同歧視，人人都應該出一分力；又話全球好多商業品牌都透過廣告打擊社會偏見、為不同性取向嘅人發聲，但香港以同志平權為主題嘅廣告唔多，亦引起大量反同嘅人抨擊。Mr. Expan表明「但我們不怕，要罵要嘈要投訴，放馬過來」，強調要向散播偏見嘅帶菌者說不，「推動平權都叫可恥？We don't give a f××k！」

九巴回覆話，「有關清潔劑廣告沒有違反九巴和廣告公司的業務準則」。

九巴：廣告沒違業務準則

平機會：不參與訴諸情緒爭論

平機會就話唔評論何議員嘅言論，強調平機會以「構建多元共融社會」為工作目標，反對不同形式嘅歧視、標籤、污名化，深信每個人不論性別、種族、殘疾、家庭崗位或性傾向，都應該享有平等機會。平機會話對於具爭議嘅議題，社會人士宜理性討論，真理先可以愈辯愈明，「平機會並不會參與一些訴諸情緒而缺乏理據的爭論」。