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2021年8月28日星期六
港聞二
鄧炳強：臨解散募捐 有團體撈油水 拒證查612基金 不點名批黎智英「顏色革命主腦」
教協超市最後一天 會員買「無用物」支持
楊潤雄：倘學童續減 官校亦可殺 直資議會錯愕 倡考慮長遠數據
徐英偉：冀爭辦全運單車、水上運動 將與粵澳當局商討 體育專員：考慮市民喜好
選委選舉港九新界5票站 大量候選人登記辦公室、社團地址
資審無透露DQ原因 鄭松泰：料因曾倡改制度
「感激」刺警案 官駁回控方覆核 准容頌禧保釋
修訂國旗法提網上「惡搞」 曾國衞：已受規管
男生體育課猝死 稱做法是「省略了」 校長認沒跟教局指引派家長同意書
教局兩部門互指對方負責 官斥拋波
稱香港仍維持司法獨立 英最高院兩法官留任終院
周冠威分享會 40人被票控犯聚
男子認暴動囚3年4月 官：泛政治觀念下的悲劇
德福「和你shop」 7人集結罪成判社服至囚4月
教師襲警罪成上訴 稱原審官有偏見
3年半收回330公屋 新富戶政策遜舊制
學生被騙16萬問母借錢 揭「刷單員」招聘騙局
賣假HPV針未管妥病歷 西醫楊德彰停牌半年
下周與太空人對話 港學生關注太空垃圾
工藝品藏可卡因 警方海關檢8000萬元毒拘3人
增17輸入4個月新高 印尼貨船23員15中 涉虛報健康 衛生署尋律政司指引
即日籌學生疏落 市民：宣傳不足
外傭檢疫酒店入住率 何栢良倡限75%
預約系統出錯 700人齊針收短訊提打第二針
全日課學生午膳 需教職員看管
港大申重建5廈 一幢超高度限制倡鬆綁
搗網上賭場洗錢集團拘9人 涉3000萬元
國慶煙花連續3年取消 飲食零售業料不損市道
停職再涉盜竊 女警加控露陰
黃竹坑屋苑地下大門遭淋油
尊子漫畫
【Emily】九巴車身廣告兩男擁抱：偏見是病毒 何君堯：推動同性戀才是病毒
【Emily】林進幫黃店做一日搬運工 網民笑「排骨進」
【Emily】回應改革問責制 政制局扯到抗疫奧運
【Emily】大帽山錄16.8℃ 破8月低溫紀錄
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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