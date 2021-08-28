國慶煙花連續3年取消 飲食零售業料不損市道

國慶煙花匯演連續第三年取消，亦是1997年回歸至今第五次取消，之前4次分別當時是2013年南丫海難一周年、2014年雨傘運動、2019年反修例運動及2020年疫情期間。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，以往煙花匯演會帶動維港兩岸食肆生意，但2019年以來有多次煙花匯演取消，「過去兩年國慶煙花都取消了，大家應該早已習慣」，相信今次不會打擊飲食業市道。黃又指出，現時市民無法外出旅遊，累積一定消費力，令現時飲食業市道已回復至疫前約九成。

今次國慶假期是星期五，打工仔可享3天假期。黃家和相信，很多市民會在國慶假期外出用膳，更相信當天飲食業生意有望回重疫前水平，而且酒店的住宿度假（staycation）生意亦會相當暢旺。

消費券帶動 有望回疫前八九成

零售界議員邵家輝亦認為，以前取消煙花匯演會打擊零售業，但近年市民已習慣無煙花匯演，相信今次影響不大，反而10月1日會發放第二輪電子消費券，他相信會帶動不少人消費，有望令零售業重回疫前八成水平。邵又稱由於現時沒旅客，奢侈品市場較以往疲弱，但8月1日發放首輪消費券後，不少市民湧到海味店入貨，鐘表珠寶生意亦稍為回復。