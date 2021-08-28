搗網上賭場洗錢集團拘9人 涉3000萬元

3人為骨幹 6為傀儡戶口持有人

警方前日清晨採取行動，以洗黑錢及串謀收受賭注罪名拘捕3名集團骨幹成員，分別涉運作及操控有關傀儡戶口及招攬賭客；另於港九新界多處地方拘6名傀儡戶口持有人，涉嫌洗黑錢。被捕9名男女年齡23至62歲，包括一名持雙程證內地男子、4名本地男子、兩名本地女子及兩名外籍女子，分別報稱文員、清潔工、建築工人、售貨員及無業等；部分為夫婦、親友或朋友關係，當中3人有黑社會背景。

行動中警方共檢獲兩部電腦、15部智能電話、45張電話預付卡、有關收受非法賭注紀錄、銀行提款卡及文件等。被捕者仍被扣留調查，調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

財富情報及調查科早前透過蒐集情報分析，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭場服務，並透過虛擬銀行收受賭注，再轉走有關犯罪得益，涉及金額約262萬元。另外，該犯罪集團利用傀儡戶口，用作清洗騙案中所得的犯罪得益約3000萬元。

財富情報及調查科署理總督察陳學麟稱，該集團以金錢報酬招攬他人於虛擬銀行開設傀儡戶口，之後透過社交網站招攬賭客，提供網上賭場服務包括麻將、撲克及百家樂。賭客聯絡中介人後開設網上賭場戶口，並提供虛擬銀行戶口以兌換賭博注碼。

虛擬銀行頻繁轉帳 涉23傀儡戶口

集團成員亦利用多個新開設的個人虛擬銀行帳戶，以及招攬他人包括親友開設傀儡戶口，收取及清洗犯罪得益，並於運作中心集中而有系統地利用互聯網在虛擬銀行進行頻繁轉帳交易，以圖掩飾資金去向，逃避警方追查。警方經過深入調查後，發現集團去年5月至今年3月期間，利用23個傀儡戶口清洗從騙案所得約3000萬元犯罪得益。警方正追查資金來源及去向。