港聞

港聞二

搗網上賭場洗錢集團拘9人 涉3000萬元

【明報專訊】警方前日搗破一個利用虛擬銀行收受非法賭注及清洗黑錢集團，以涉嫌洗黑錢及串謀收受賭注拘捕5男4女，包括3名集團主腦及6名傀儡戶口持有人，涉及262萬元賭注及3000萬元犯罪得益。

3人為骨幹 6為傀儡戶口持有人

警方前日清晨採取行動，以洗黑錢及串謀收受賭注罪名拘捕3名集團骨幹成員，分別涉運作及操控有關傀儡戶口及招攬賭客；另於港九新界多處地方拘6名傀儡戶口持有人，涉嫌洗黑錢。被捕9名男女年齡23至62歲，包括一名持雙程證內地男子、4名本地男子、兩名本地女子及兩名外籍女子，分別報稱文員、清潔工、建築工人、售貨員及無業等；部分為夫婦、親友或朋友關係，當中3人有黑社會背景。

行動中警方共檢獲兩部電腦、15部智能電話、45張電話預付卡、有關收受非法賭注紀錄、銀行提款卡及文件等。被捕者仍被扣留調查，調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

財富情報及調查科早前透過蒐集情報分析，發現有非法集團透過設立海外賭博網站，提供網上賭場服務，並透過虛擬銀行收受賭注，再轉走有關犯罪得益，涉及金額約262萬元。另外，該犯罪集團利用傀儡戶口，用作清洗騙案中所得的犯罪得益約3000萬元。

財富情報及調查科署理總督察陳學麟稱，該集團以金錢報酬招攬他人於虛擬銀行開設傀儡戶口，之後透過社交網站招攬賭客，提供網上賭場服務包括麻將、撲克及百家樂。賭客聯絡中介人後開設網上賭場戶口，並提供虛擬銀行戶口以兌換賭博注碼。

虛擬銀行頻繁轉帳 涉23傀儡戶口

集團成員亦利用多個新開設的個人虛擬銀行帳戶，以及招攬他人包括親友開設傀儡戶口，收取及清洗犯罪得益，並於運作中心集中而有系統地利用互聯網在虛擬銀行進行頻繁轉帳交易，以圖掩飾資金去向，逃避警方追查。警方經過深入調查後，發現集團去年5月至今年3月期間，利用23個傀儡戶口清洗從騙案所得約3000萬元犯罪得益。警方正追查資金來源及去向。

相關字詞﹕賭博 虛擬銀行 洗黑錢

上 / 下一篇新聞

鄧炳強：臨解散募捐 有團體撈油水 拒證查612基金 不點名批黎智英「顏色革命主腦」
鄧炳強：臨解散募捐 有團體撈油水 拒證查612基金 不點名批黎智英「顏色革命主腦」
教協超市最後一天 會員買「無用物」支持
教協超市最後一天 會員買「無用物」支持
楊潤雄：倘學童續減 官校亦可殺 直資議會錯愕 倡考慮長遠數據
楊潤雄：倘學童續減 官校亦可殺 直資議會錯愕 倡考慮長遠數據
徐英偉：冀爭辦全運單車、水上運動 將與粵澳當局商討 體育專員：考慮市民喜好
徐英偉：冀爭辦全運單車、水上運動 將與粵澳當局商討 體育專員：考慮市民喜好
選委選舉港九新界5票站 大量候選人登記辦公室、社團地址
選委選舉港九新界5票站 大量候選人登記辦公室、社團地址
資審無透露DQ原因 鄭松泰：料因曾倡改制度
資審無透露DQ原因 鄭松泰：料因曾倡改制度
「感激」刺警案 官駁回控方覆核 准容頌禧保釋
「感激」刺警案 官駁回控方覆核 准容頌禧保釋
修訂國旗法提網上「惡搞」 曾國衞：已受規管
修訂國旗法提網上「惡搞」 曾國衞：已受規管
男生體育課猝死 稱做法是「省略了」 校長認沒跟教局指引派家長同意書
男生體育課猝死 稱做法是「省略了」 校長認沒跟教局指引派家長同意書
教局兩部門互指對方負責 官斥拋波
教局兩部門互指對方負責 官斥拋波
稱香港仍維持司法獨立 英最高院兩法官留任終院
稱香港仍維持司法獨立 英最高院兩法官留任終院
周冠威分享會 40人被票控犯聚
周冠威分享會 40人被票控犯聚
男子認暴動囚3年4月 官：泛政治觀念下的悲劇
男子認暴動囚3年4月 官：泛政治觀念下的悲劇
德福「和你shop」 7人集結罪成判社服至囚4月
德福「和你shop」 7人集結罪成判社服至囚4月
教師襲警罪成上訴 稱原審官有偏見
教師襲警罪成上訴 稱原審官有偏見
3年半收回330公屋 新富戶政策遜舊制
3年半收回330公屋 新富戶政策遜舊制
學生被騙16萬問母借錢 揭「刷單員」招聘騙局
學生被騙16萬問母借錢 揭「刷單員」招聘騙局
賣假HPV針未管妥病歷 西醫楊德彰停牌半年
賣假HPV針未管妥病歷 西醫楊德彰停牌半年
下周與太空人對話 港學生關注太空垃圾
下周與太空人對話 港學生關注太空垃圾
工藝品藏可卡因 警方海關檢8000萬元毒拘3人
工藝品藏可卡因 警方海關檢8000萬元毒拘3人
增17輸入4個月新高 印尼貨船23員15中 涉虛報健康 衛生署尋律政司指引
增17輸入4個月新高 印尼貨船23員15中 涉虛報健康 衛生署尋律政司指引
即日籌學生疏落 市民：宣傳不足
即日籌學生疏落 市民：宣傳不足
外傭檢疫酒店入住率 何栢良倡限75%
外傭檢疫酒店入住率 何栢良倡限75%
預約系統出錯 700人齊針收短訊提打第二針
預約系統出錯 700人齊針收短訊提打第二針
全日課學生午膳 需教職員看管
全日課學生午膳 需教職員看管
港大申重建5廈 一幢超高度限制倡鬆綁
港大申重建5廈 一幢超高度限制倡鬆綁
國慶煙花連續3年取消 飲食零售業料不損市道
國慶煙花連續3年取消 飲食零售業料不損市道
停職再涉盜竊 女警加控露陰
停職再涉盜竊 女警加控露陰
黃竹坑屋苑地下大門遭淋油
黃竹坑屋苑地下大門遭淋油
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】九巴車身廣告兩男擁抱：偏見是病毒 何君堯：推動同性戀才是病毒
【Emily】九巴車身廣告兩男擁抱：偏見是病毒 何君堯：推動同性戀才是病毒
【Emily】林進幫黃店做一日搬運工 網民笑「排骨進」
【Emily】林進幫黃店做一日搬運工 網民笑「排骨進」
【Emily】回應改革問責制 政制局扯到抗疫奧運
【Emily】回應改革問責制 政制局扯到抗疫奧運
【Emily】大帽山錄16.8℃ 破8月低溫紀錄
【Emily】大帽山錄16.8℃ 破8月低溫紀錄