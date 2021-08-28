港大申重建5廈 一幢超高度限制倡鬆綁

港大稱，擬議重建地段最高建築物高度限制，只為反映當時建築物高度而訂下，未考慮港大現時重建計劃，因應港大向城規會申請提交的詳細發展計劃及技術評估，認為城規會應重新檢討現有最高建築物高度限制。

分區圖限4層 擬建18層

港大的重建項目位於港大聖約翰學院前方，地盤面積約26.8萬平方呎，總樓面面積約157萬平方呎，由5幢樓宇組成，包括一幢坐落於薄枎林道旁的教學中心、一幢4層高教學大樓、一幢體育中心，並保留現有兩幢員工宿舍，樓高介乎主水平基準102米（4層）至155米（18層）不等。由於該項目擬建的一幢教學中心高度超出分區計劃大綱圖中「政府、機構或社區」地帶的4層高度限制，因此是次申請擬把高度限制由4層高修改至主水平基準上155米，即不多於18層。

港大提交城規會文件顯示，重建項目將重置大學現有的體育及康樂設施，包括何世光夫人體育中心、賴廉氏體育中心及史密夫游泳池，以及港大蒲飛路宿舍，並重建為新教學綜合大樓，重置體育及康樂設施與員工宿舍，並保留現有賽馬會第二舍堂村。

稱採階梯設計 視覺上可接受

文件又顯示，重建項目的建築物之間會預留足夠距離，增加視覺滲透度及保持空氣暢通。至於樓高18層的教學中心將採用階梯式設計，以配合現有地形及提供綠化空間。該幢樓高18層的教學中心附近大部分為港大校園的建築物，較接近該幢樓宇的屋苑為薄扶林道的富林苑，兩者相距逾100米。