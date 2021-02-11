預約系統出錯 700人齊針收短訊提打第二針

機管局強制打針 民航工會：太倉卒

有完成接種兩劑新冠疫苗的市民前晚接獲短訊通知，指他們未預約第二針，呼籲盡快預約。政府資訊科技總監辦公室沒有公布消息，昨回覆查詢時證實事件，指疫苗網上預約系統的發送信息程序出現輕微事故，於前晚向約700名市民發出不正確提示短訊，資科辦已即時修正，並向受影響市民發更正短訊，提醒他們毋須理會之前的短訊。資科辦發言人補充，至昨接獲5名市民就提示短訊查詢，已向查詢者澄清。

機管局為保障機場員工，要求9月1日起特定機場員工必須接種最少一針疫苗，不得以檢測代替打針，醫療豁免亦不接納，民航系統工會昨約見機管局表達關注，包括指實施時間太倉卒，以及一刀切不接納醫療豁免不妥當，要求當局協助及保障因醫療原因未能接種疫苗者的就業等。機管局回覆稱，會研究工會所提建議，並與工會保持溝通。

長者「一個不能少」 林正財倡逐個游說打針

另外，昨日有新一批共92.4萬劑復必泰疫苗抵港。行政會議成員林正財昨表示，院舍接種率僅約兩成，推動長者接種進入「打巷戰」，要「一個都不能少」，逐一說服打針。

（新冠疫情）