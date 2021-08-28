外傭檢疫酒店入住率 何栢良倡限75%

【明報專訊】下周一起印尼或菲律賓完成新型冠狀病毒疫苗接種的外傭可來港工作，抵港要於指定的荃灣絲麗酒店集中檢疫。港大感染及傳染病中心總監何栢良關注，外傭指定檢疫酒店入住率不應超過75%，以減傳播風險，又認為政府營運的檢疫中心亦可成為抵港外傭檢疫的選擇。就外傭指定檢疫酒店是否設入住率上限，勞工處無正面回應，稱酒店會因應訂房情况調整每日可供預訂房間數目。
指「走漏」風險隨輸入個案增 忌操之過急
何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，如果菲律賓及印尼疫情嚴重下有大批外傭來港，輸入個案將大幅度飈升，當輸入個案增多，「走漏」個案的風險同時增加，若新冠病毒走入社區可影響全港市民。他認同用酒店房間控制人數是行政措施，作「先導計劃」慢慢讓外傭來港；續指香港入境有「熔斷機制」，若確診人數多會觸發熔斷機制禁飛，欲速則不達，讓外傭來港不能操之過急。
何栢良指住政府檢疫中心可行
就外傭指定檢疫酒店的安排，何栢良指，較早前已出現過檢疫酒店播疫事件，認為不能達100%入住率，因檢疫期間採樣檢測可污染走廊和空氣，若入住期間感染就「麻煩」，建議入住率不應超過75%。他續指，由政府營運的檢疫中心遠離民居，通風等較市區檢疫酒店安全且有足夠房間容納外傭，政府可以考慮。
勞工處稱因應情况 調整房間供應
就有否限制外傭指定酒店入住率，勞工處昨無正面回覆，稱為逐步有序恢復外傭來港，現階段暫時提供一間酒店為指定檢疫設施，共409個房間，有關設施會因應整體訂房情况調整每日可供預訂房間數目。視乎需求及疫情，政府計劃在未來逐步增加指定檢疫設施的房間供應。