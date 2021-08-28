外傭檢疫酒店入住率 何栢良倡限75%

指「走漏」風險隨輸入個案增 忌操之過急

何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，如果菲律賓及印尼疫情嚴重下有大批外傭來港，輸入個案將大幅度飈升，當輸入個案增多，「走漏」個案的風險同時增加，若新冠病毒走入社區可影響全港市民。他認同用酒店房間控制人數是行政措施，作「先導計劃」慢慢讓外傭來港；續指香港入境有「熔斷機制」，若確診人數多會觸發熔斷機制禁飛，欲速則不達，讓外傭來港不能操之過急。

何栢良指住政府檢疫中心可行

就外傭指定檢疫酒店的安排，何栢良指，較早前已出現過檢疫酒店播疫事件，認為不能達100%入住率，因檢疫期間採樣檢測可污染走廊和空氣，若入住期間感染就「麻煩」，建議入住率不應超過75%。他續指，由政府營運的檢疫中心遠離民居，通風等較市區檢疫酒店安全且有足夠房間容納外傭，政府可以考慮。

勞工處稱因應情况 調整房間供應

就有否限制外傭指定酒店入住率，勞工處昨無正面回覆，稱為逐步有序恢復外傭來港，現階段暫時提供一間酒店為指定檢疫設施，共409個房間，有關設施會因應整體訂房情况調整每日可供預訂房間數目。視乎需求及疫情，政府計劃在未來逐步增加指定檢疫設施的房間供應。

（新冠疫情）