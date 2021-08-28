增17輸入4個月新高 印尼貨船23員15中 涉虛報健康 衛生署尋律政司指引

本港昨增17宗輸入個案，是自4月19日後的新高，當中兩人分別來自阿塞拜疆和立陶宛，其餘15人均是印尼抵港貨船「Thor Monadic」的船員。該船於8月24日抵達香港水域，23名船員中，15人於25日採樣驗出陽性，全部均帶有L452R變異病毒株。衛生防護中心指，確診船員送院治療，其餘船員須留在船上檢疫並檢測，該批船員進入香港水域後沒有登岸。

來港入油 最少1人有病徵無申報

衛生署指，該船的營運人涉嫌向衛生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料，正調查事件，並會就該船營運人懷疑違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）向律政司尋求法律指引。確診船員最少有1人於抵達香港水域之前、於8月20日（上周五）已出現咳嗽等病徵，根據衛生署網頁，申請自由無疫通行證須申報一個月內船上是否出現過傳染病個案、目前有無病人、患病人數是否比正常多等。據了解，涉事貨船來港入油，入境前報稱無人有病徵。

梁子超倡只許為港服務貨船泊岸

呼吸系統科專科醫生梁子超指，船在海上長期行駛，只要有一人帶新冠病毒上船就可造成大規模傳播，Delta變種病毒使全球疫情變得嚴峻，海上交通帶來的疫情挑戰是各個地方都面對的問題。他認為，應只容許為香港提供貨運服務的船泊岸，如有一些落小量貨物想大量「換更」的則應拒絕，並要求他們直接前往目的地，免輸入大量個案增加本港醫療負擔；另要嚴控船員換更的流程，但若是為香港提供貨運服務者，有船員受感染亦應提供人道醫療服務。

梁子超續指，若船來港前於上一個港口已有船員染疫，應於上一個港口處理醫療需要而非來港，該船亦有必要如實申報船員的健康相關情况，促當局嚴正執法，若事件引致醫療負擔亦應考慮向相關公司追討。

另外，一名已完成接種兩劑復必泰疫苗的59歲女病人，8月13日病毒檢測陰性，15日離港前往英國，20日在英國病毒檢測陽性。她無病徵，潛伏期內在港曾居住的薄扶林碧荔道30號新麗閣A座和工作的觀塘偉業街108號絲寶國際大廈28樓，均納入強制檢測。

明報記者

（新冠疫情）