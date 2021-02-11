賣假HPV針未管妥病歷 西醫楊德彰停牌半年

賣假貨違商品例 去年囚4月

2019年7月，海關與衛生署到觀塘信穎醫務中心突擊檢查，檢獲76盒冒牌HPV疫苗，中心其中一名董事為楊文信。案情稱他2020年被控一項售賣偽造商標貨品，違反《商品說明條例》，同年5月在觀塘裁判法院認罪，判監4個月。

另外，楊被指控沒妥善保存接種子宮頸癌疫苗（HPV）顧客的醫療紀錄，以及委託不合資格的人暫代醫療職務，包括保存醫療紀錄，最後一項指控因控方沒提出證據而擱置。

研訊小組主席劉允怡稱案情嚴重，被告有責確保HPV疫苗為正貨，應直接聯絡藥廠核實疫苗真確，不應透過經紀購買。小組認為被告沒保存足夠的HPV接種者醫療紀錄，包括缺乏年齡、有否藥物敏感病歷等資料。醫委會裁定兩項專業失當，停牌6個月和1個月，同期執行。

翻查資料，被告曾於2019年12月因不當展示醫學美容廣告及不妥善處理危險藥物被控專業失當，當時被除牌3個月，緩刑18個月。