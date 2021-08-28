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學生被騙16萬問母借錢 揭「刷單員」招聘騙局

【明報專訊】有騙徒在求職應用程式刊登廣告招聘「刷單員」，自資在購物網站購物以協助增加銷售紀錄，10名學生參與後收不到本金及報酬，共被騙58萬元，警方拘捕5人。有事主被騙逾16萬元，向母親借錢始揭發受騙。

警方表示，上月9至22日共有10人在一個手機求職應用程式看到一個招聘「刷單員」的廣告，不虞有詐應徵，其後發現受騙。9女1男事主均為學生，年齡17至21歲，全部皆是首次求職，涉款58萬元，各人被騙去890至16.8萬元不等，被騙最高金額事主被要求「刷單」9次。

10新鮮人被騙58萬 拘5人皆有案底

東九龍警區重案組接手調查，周三及四拘捕2男3女，年齡22至53歲，全為本地人，皆有案底，報稱無業或任職髮型屋。據悉他們負責提供戶口收款，主腦另聘請內地人開設假公司刊登相關招聘廣告。

警方稱，有關廣告標榜毋須學歷要求及高回報，事主致電與騙徒接洽，騙徒要求事主到指定購物網站購物，將貨品放入購物車後不要在網站付款，改以轉數快轉帳到指定戶口，聲稱此方式可增加網站點擊率，並稱完成後事主可獲相關物件價格8%至10%作佣金。騙徒會先要求事主購買較便宜貨品，向他們提供佣金及發回本金。事主賺錢後，騙徒會要求事主買較貴貨品，再以不同藉口如機件故障或購物數字未夠高等，拒絕退回本金。

警方稱，今年上半年接獲357宗求職騙案，較去年同期127宗升近兩倍，呼籲求職時要小心。

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