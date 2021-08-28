德福「和你shop」 7人集結罪成判社服至囚4月

7名被告依次為學生符致安（30歲）、外賣員廖林鈞（24歲）、學生梁茵琳（20歲）、學生林依汶（19歲）、學生陳楚嵐（19歲）、學生李銘軒（19歲）及兼職侍應劉家浩（24歲）。辯方求情稱，本案情節相比同類案件輕微，且不涉暴力，眾被告的參與程度低，更無證據顯示他們有叫口號。裁判官莫子聰判刑時稱，雖然無證據指其中6人曾叫口號，惟當日他們與遊行者行動一致，「不可能不跟着叫口號」。

莫官稱，雖然沒證據顯示被告劉家浩有份策劃行動，但庭上播放的片段顯示，他曾望着手機及用「大聲公」說話，故認為他有「領頭角色」及做足準備，判他監禁4個月，其中一個月與另一宗已被定罪的示威案同期執行，並准他以1萬元現金等條件保釋等候上訴。

莫官認為另兩名被告符致安與廖林鈞沒有真誠悔意，判處他們監禁4周。莫官重申，遊行者叫喊的口號具詛咒成分，即使無暴力發生，案情並不輕微。

【案件編號：KTCC1146/20】

（反修例風暴）