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男子認暴動囚3年4月 官：泛政治觀念下的悲劇

【明報專訊】前年10月27日晚，長沙灣政府合署捲閘遭人擲汽油彈縱火，電腦技術員逃走時被制服及搜出易燃液體及布碎等，早前承認暴動罪。案件昨日在區域法院判刑，法官陳廣池質疑現場有多條布條，被告只帶一個玻璃樽，「明顯做咗部分工序，等緊另外一個人做啲嘢」，形容「無理由帶槍唔帶子彈」，稱被告沒有被控串謀縱火是「好彩」，又稱本案是「他人鼓動唆擺，以及泛政治觀念灌輸下產生的悲劇」，判處被告監禁3年4個月。

汽油彈擲政府合署

官：沒被控串謀縱火是「好彩」

辯方求情稱，被告鄭智聰（33歲）是一名正直不阿、上進勤奮的青年，他不是為私利，惟用錯方式表達，犯下嚴重罪行。

陳官判刑時引梁天琦案例，指該案發生於「暴亂動盪的2019年之前」，而本案發生於「香港那時那刻進入混亂、暴力橫行的階段」。他說被告不單參與暴動，其行為角色更足以加重刑責，例如他有備而來，一身「重裝備」如頭盔、防毒面具，又帶有30厘米長螺絲批等，而「暴徒」衝擊政府合署，有挑戰政府及公權的象徵意義，被告及早認罪是明智之舉。

求情稱以為犯案能改變香港

陳官說被告在求情信稱受社會影響，誤以為自己的行為可改變香港，更有前立法會議員、家人、中學老師等的求情信。被告背景報告指他有「強烈本土精神，深受媒體政客等言論影響」。

陳官稱本案是「他人鼓動唆擺，以及泛政治觀念灌輸下產生的悲劇」，被告「不知就裏挺身而出」犯案，當時暴動規模不少，但被告並非策劃者。他相信被告在家人支持下會痛定思痛，反省其愚蠢行為，相信他能重新出發，成為「有內涵、有愛心及體貼的電腦技術員」。

陳官最終以5年半作量刑起點，經認罪扣減後，再酌情扣減4個月，判處被告囚3年4個月。

【案件編號：DCCC 807/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 長沙灣政府合署 反修例運動

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