周冠威分享會 40人被票控犯聚

執法人員：曾派人混入會場

朱江瑋議員助理尤先生稱，昨晚7時半在旺角金山商業大廈的議員辦事室舉行私人活動，放映《幻愛》，約40人在場，至晚上9時半放映完畢，該片導演周冠威在場分享，突然有警察及食環署人員到場，稱該處是「公眾場所」，同意待分享會結束才處理。至晚上10時半，周冠威分享完畢，警方隨即要求登記在場所有人的身分證，並表示會發「限聚令」告票，在場人士鼓譟，雙方爭持不下。尤稱現場的人全是朋友介紹，屬私人地方的朋友聚會。執法人員則稱早前已派人混入會場，認定這是「公眾場所」。

參與放映會的Joseph稱不會交罰款，「點交呀？咁荒謬，交咗佢哋愈來愈過分……Mirror咁多人係街上（追星）又無事」，反問「放一齣戲都咁驚，呢個咩政府？」陳小姐稱警方及食環曾以「登記資料」為名「呃咗我哋出去」，實為票控，感到憤怒。

根據《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，公眾地方的定義為「公眾人士或部分公眾人士可以或獲准在繳費或不繳費下進入的地方」。