教局兩部門互指對方負責 官斥拋波

教育局高級課程發展主任（體育）巢志光供稱，學校一般會跟從教育局指引，否則會影響保險。何官問，若校方不派發「體育課家長同意書」有何後果？巢稱校方須承擔風險，局方會要求糾正，但跟進學校有否遵從指引，由分區部門負責。

自2016年起於荃灣學校發展組任職、教育局高級學校發展主任林蘭芳供稱，相關工作由體育部門負責。何官質疑「到底由誰處理？」林稱，若發現學校無跟指引，會勸喻及發信提醒。何官遂問局方內部有否指引，林一度靜默，後稱「這樣我不清楚」。

何官聞言表示「感覺上這個部門拋波給那個部門，那個部門又拋給你」，實際上無人處理。

巡數次不悉問題 官：有何意思

何官稱，有證供顯示涉案學校自2014年起沒再派發「體育課家長同意書」，林說不清楚，何官問「這就是問題所在，你是分區主任都不清楚？」林說自己每年至少一次到荃灣區學校巡視，即遭何官質疑「如果不是有事發生，你一直都不會知道問題所在，哪（巡視）有何意思？」林承認在2016至2018年間巡視均無發現涉案學校無跟指引。