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男生體育課猝死 稱做法是「省略了」 校長認沒跟教局指引派家長同意書

【明報專訊】中四男學生前年上體育課其間不適暈倒，經搶救後不治，死因研訊昨踏入第三天。荃灣路德會呂明才中學校長馬玉娟在庭上承認，校方案發時無跟足教育局指引，沒有向家長派發「體育課家長同意書」和「醫生讓患有心臟病學生參加運動的推薦信」。就沒派發家長同意書一事，死因裁判官問當年決定是否「故意取消」，馬校長稱是「省略了」。

死者肖葉濤（終年19歲）於2019年3月18日不治。死因研訊由死因裁判官何俊堯、3男2女組成的陪審團審理。

早前證供顯示，校務處職員會將「學童健康狀况調查表」副本交給副校長及體育科主任，惟體育科主任稱曾從其他老師手上收到。至於死者的更新版調查表，即寫上患有心臟病等詳情的一份，體育科主任供稱案發前從未收到。

校長馬玉娟昨供稱不知悉上述情况，「我無觀察到」，校方過往亦無明文規定如何處理，事後檢視認為傳遞文件出了問題，在信息發布上亦非每名員工知悉。何官問她檢討後是否只有這兩個問題，她說「欠一個全面指引」。

稱因健康申報表有類似要求

馬承認，校方案發前無跟足教育局的「體育學習領域安全指引」。她解釋，2014年前雖有派發「體育課家長同意書」，惟因給學生和家長的「健康狀况調查表」，亦有一題「如學生不適宜上體育課，請具體說明理由並提交醫生證明書」，校方修訂後決定省卻派發同意書。何官問「所以這是校方當時明知的決定，故意取消？」，馬稱「省略了」。

馬說，事發前校方亦無派發「醫生讓患有心臟病學生參加運動的推薦信」，但於案發後一個月已推行新機制，改為派發上述文件，並將健康狀况調查表的副本等上傳至學校內聯網讓全校教師知悉。若相關資料需更新，校長會發電子通告通知老師，現行機制已執行兩年，由馬及副校長負責檢視，運作暢順。所有證人作供完畢，代表校方的大律師下周一（30日）陳辭。

【案件編號：CCDI-730/19】

相關字詞﹕猝死 心臟病 中學生 體育 死因研訊

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