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修訂國旗法提網上「惡搞」 曾國衞：已受規管

【明報專訊】立法會修訂《國旗及國徽條例》的法案委員會昨日首次開會，工聯會陸頌雄表示網上有人「惡搞」國旗，舉例指新冠疫情期間將國旗上的五星圖案換上病毒圖案，關注法例能否規管這類「擦邊球」。政制及內地事務局長曾國衞回應稱，現行法律已能規管網絡，只要上述圖案令人有合理理由相信是國旗，便有可能違法，當局會視乎情况檢控。

法案委員會由民建聯張國鈞擔任主席。修例旨在確立國旗及國徽使用規定，包括升國旗儀式的禮儀及收回機制、釐清侮辱國旗及國徽罪行的條文，以及就國旗及國徽的教育和推廣訂立規定。

陸頌雄促培訓教師 容海恩倡擴至幼園

多名議員關注政府如何教育學生尊重國旗及國徽，陸頌雄指應着重培訓教師，「防止有老師『歪嘴和尚唸歪經』……一路教一路唱衰你（國家）」，並藉機宣揚個人政治理念。修例建議教育局長就國旗及國徽教育向中小學發出指示，新民黨容海恩認為，安排應擴展到幼稚園，「其實應該從小開始做，6歲才開始做真的有些遲」。

教育局副秘書長陳慕顏回應稱，教育學生尊重國旗及國徽是中小學課程的一部分，局方已加強相關教學資源，新學年會加強培訓教師，包括升國旗的網上研討會等。陳表示中小學有系統課程，幼稚園則以生活為主，「但不代表幼稚園不會教育小朋友認識香港是國家一部分」，教師會幫助學生認識國旗。

丟國旗違法否 政制局：有彈性

針對以往大型活動後，市民手持的小國旗往往丟在地上，政府建議於各區民政事務處設回收點，由當局統一處理。陸頌雄詢問，如將小國旗丟棄於街頭垃圾桶內是否違法，政制及內地事務局首席助理秘書長林瑋琦回應表示，只要市民合理地、以具尊嚴的方式對待國家的象徵，「例如不要剪爛（國旗）後才丟掉，我認為這有彈性可言」，指市民不必過分擔憂。

相關字詞﹕曾國衞 立法會 國旗及國徽條例

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