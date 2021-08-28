資審無透露DQ原因 鄭松泰：料因曾倡改制度

會否查鄭？ 鄧炳強：資審、刑事調查兩件事

另外，資審委成員、保安局長鄧炳強被問到執法部門會否調查鄭松泰時，表示資審委是判斷鄭松泰有無資格參選，「會否刑事調查，是兩件分開的事」；至於鄭松泰有何行為引致被DQ，鄧炳強稱資審委是按法例判斷他是否符合擁護《基本法》、效忠特區，以及是否曾做「負面清單」上的行為，認為可從鄭松泰以往言論、曾經出版過的著作判斷，但基於保密原則，實際內容不便透露。

鄭：資審提3問題 涉效忠、議員責任、外國勢力

鄭松泰昨在港台《千禧年代》表示，他曾接獲資審委文件，當中問及以往公開言論、文章及出版著作，並提出三大問題，包括（1）是否忠誠效忠《基本法》、特區及中國；（2）認為自己有無實踐立法會議員的憲制責任；以及（3）外國勢力相關言論。他稱不太清楚因何事被DQ，稱資審委僅通知他不符資格；但表示若要判斷，相信是因自己以往曾要求改變制度，包括提倡修改《基本法》。

鄭松泰去年未有跟隨泛民議員總辭，他稱當時認為並非合適時間且無用，至於延任後是否做到想做的事，他表示過去半年會考慮可否說公道話，「若我不在議會，不會有人提出強制打針、防疫問題等矛盾，不能有這樣的聲音」。至於當時獲港澳辦出稿肯定，他稱在修改選舉制度後形勢已不同，與當時比較意義不大。

諷鄭「像烏賊」 謝偉俊：證審查機制有效

建制派立法會議員謝偉俊在同一節目上稱，鄭松泰未能通過資審委一關，證明機制本身有效運作，並非「無牙」、「係人都過得」；對於李家超稱不容「花言巧語」漂白，謝偉俊重提鄭松泰以往曾被流出錄音，親口承認「扮本土派」、欺騙選民，「像烏賊（變色）」，並指鄭松泰只代表一種顏色，強調香港仍容許不同顏色、政治光譜在港服務。

民建聯主席李慧琼稱，相信鄭松泰被DQ是按其以往著作、倒插國旗等行為判斷，她指在過往一段時間，對於政府推出政策，不同黨派亦有不同意見，非全面支持特區政府。