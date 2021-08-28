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選委選舉港九新界5票站 大量候選人登記辦公室、社團地址

【明報專訊】選舉委員會選舉將於下月19日舉行，政府昨日刊憲公布5個投票站位置，分別在灣仔會展、九龍公園體育館及3個位於新界的票站。政府前日將候選人姓名、地址刊憲，不少人填寫的地址為商廈辦公室，部分界別如勞工界，近七成候選人以工聯會位於土瓜灣的會址登記；亦有人填寫住宅地址，包括僱主聯合會界別選委、新鴻基地產執行董事郭基泓，和地產及建造界選委、會德豐主席梁志堅，分別以港島區的獨立屋為地址。

勞工界七成登記工聯會地址

選委會選舉設5個票站，包括灣仔會展、九龍公園、屯門大會堂、沙田大會堂及荃灣雅麗珊社區中心，按投票人地址編配票站位置，另設長沙灣警署為專用投票站，投票時間為早上9時至下午6時，中央點票中心將設於會展。

根據《選舉管理委員會條例》的附屬法例有關選委會的規例，就個別界別分組刊登的公告，必須述明每名該界別候選人的姓名及地址。翻查政府刊憲公告的候選人資料，不少自動當選的選委或候選人都以商廈辦公室地址登記，例如商界一選委、渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正，其地址為中環渣打銀行大廈；亦有選委以郵政信箱為登記地址，例如商界一選委、暉星（香港）主席伍俊達，及漁農界的郭漢華。新地執董郭基泓與會德豐主席梁志堅的地址分別是港島區獨立屋，另一新地執董郭基煇為地產及建造界選委，則以新鴻基中心為地址；商界一選委、霍英東集團副總裁霍啟山亦以霍家大宅石頭莊園為地址。

逾300當然選委 指明職位者佔80席

27名鄉議局選委中，25人以鄉議局大樓為地址；72名勞工界候選人中，近七成以工聯會位於土瓜灣的會址登記；同鄉社團界別選委的地址則集中在西環、北角和紅磡3個商廈地址。

另外，選委會有逾300個當然選委，包括立法會議員和人代政協共230人、6個專業界別由相關團體的指明職位人士擔任的80個席位等。人大代表行會召集人陳智思未有在人代政協界別登記，而是以香港社會服務聯會執行委員會主席擔任社福界當然選委。建築、測量、都市規劃及園境界和工程界的當然選委，不少指明政府轄下委員會主席擔任，但大部分為公職人員，不符擔任當然選委資格，如醫療輔助隊總監為衛生署長陳漢儀，其選委議席由副總監、律師梁永鏗擔任。

相關字詞﹕當然選委 刊憲 票站 選委會選舉

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