徐英偉：冀爭辦全運單車、水上運動 將與粵澳當局商討 體育專員：考慮市民喜好

民政事務局長徐英偉昨表示，當局未來會與相關政府部門探討本港在全運會扮演的角色，加上本港將陸續有體育設施落成，例如啟德體育園等，適合舉辦不同類型的體育活動，希望香港爭取到在部分強項例如單車和水上活動，作為全運會的舉辦場地，未來會與廣東省及澳門政府商討。

指體育園可辦欖球、足球、乒乓、羽毛球賽

民政事務局體育專員楊德強則稱，現階段討論香港會舉辦全運會什麼項目仍言之尚早，但香港有能力和場地，啟德體育園將於2023年啟用，不但切合全運會日期，而且啟德體育園主場館可舉辦欖球及足球，室內體育館可舉辦乒乓球及羽毛球等，當局會考慮場地和香港市民的喜好再決定。

另外，立法會民政事務委員會昨討論預計造價約9.86億元的香港體育學院新設施大樓，委員會議員普遍支持該項目。民建聯議員柯創盛關注體育學院增設硬件後，醫療人員等軟件上能否配合。工聯會議員陸頌雄提到，運動員數目持續上升，現已升至約1300人，但體院只有約500個宿位，建議新建大樓應該增加宿位。

議員支持體院新大樓 關注宿位醫療

香港體育學院院長李翠莎回應稱，並非所有運動員亦希望住在學院宿位，現有約547名全職運動員，當中約420人住在體育學院宿位，而體院正制訂新的5年策略計劃，收集運動員、教練及體育總會的意見，研究軟件上可以如何配合硬件，而體育學院現有樓高9層的大樓，有需要時可加建兩層，至於計劃興建的新大樓，估計足夠未來10至15年使用。

回應增中小學體育課時 徐：會與教局研究

多名立法會議員促增加體育科時間，因現時小學及中學體育科每周僅約80至120分鐘，佔總課時5%至8%。徐英偉表示，當局會與教育局研究有關建議，但明白教育局正檢討增加國民教育等事宜。

教育局首席教育主任梁柏偉則表明，教育局無意在未有廣泛共識下，要求學校額外增加體育課節，否則學校可能減少課後體育活動或增加每日上課時數，在此消彼長下得不償失。

明報記者