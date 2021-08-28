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楊潤雄：倘學童續減 官校亦可殺 直資議會錯愕 倡考慮長遠數據

【明報專訊】根據政府統計處，本港連續第二年錄得人口負增長，過去一年更有8.92萬名香港居民移出。教育局長楊潤雄接受傳媒訪問稱，若適齡人口持續偏低，政府長遠需調節投放在教育的資源，而教育局正與學界商討長遠解決方案，暫未有定案，但坦言不排除或需縮班殺校。直資學校議會主席陳狄安對局長說法感錯愕，強調學校要營運成熟需以年計，而重開學校的成本高，期望當局充分考慮長遠數據，與學界商討。

待移民潮散 作短期安排

楊潤雄接受網媒「香港01」專訪稱，本港近幾年出生人數持續下降，若情况持續，政府需調整資源分配，「要穩定教育界，但都係使緊公帑」。他說，教育局正留意人口變化，認為若只有移民潮影響，「一兩年要走嘅走咗」，其後人數穩定可作短期安排；但如本港出生率持續處於低水平，政府便需調節投入教育的資源。他透露正與個別學校及辦學團體初步商討如何過渡，暫未決定方案。

暫未聞學校請不到人

被問會否縮班殺校，楊潤雄說：「如果無咁多學生，無理由有咁多學校喺度，係最基本原則」，並舉例香島道官立小學也結業，「真係見到無咁嘅人口，就算官校我哋都願意做（殺校），係無辦法」。他重申必須在穩定教育界及使用公帑之間平衡。另外，近月不少港人移民，包括教師，楊稱多了人離港移民是事實，但其他行業亦然，暫未聽到有學校出現請不到人。他表示港人有移民遷居的自由，重申《港區國安法》實施後，社會趨向穩定，呼籲教師理性選擇。

陳狄安：重開學校成本高 無十年八年難成熟

陳狄安昨向本報稱，對楊潤雄所言「有點錯愕，知道學生人數無咁多，但之前無講到咁實，指會縮班或殺校」。他說，學生人數減少可能與疫情有關，影響跨境生上學，也可能因為學生離港，但近日也有報道說有學生回流。他認為決定是否縮班或殺校，需要考慮充足數據，包括出生率及就學人數，是結構性下降，抑或短暫下降。他強調，一所學校要營運成熟，「無十年八年唔得」，而重開學校的成本高，期望政府當局審視長遠數據才決定。

此外，楊潤雄在訪問稱，反修例風波是他上任以來遇到的最大挑戰，有四成被捕人是學生，反映教育有需要改善，可能是過去太着重成績，忽略對學生的基本培養，包括守法精神。他又說，入獄的學生出獄後原則上可返回原校就讀，惟需視乎個人意願及前路去向，希望他們能明白和糾正錯處。

相關字詞﹕教育局 港區國安法 移民潮 縮班 殺校 楊潤雄

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