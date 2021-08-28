教協超市最後一天 會員買「無用物」支持

教協旺角服務中心的超市貨架貨物昨午所餘無幾，只剩下小量「好老師獎」書籍、清潔液、紀錄片光碟、掛勾等。職員把原本排列整齊的貨架推往角落，尚餘貨物集中放在兩個貨架，原來用來隔開貨物的亞加力膠板也全部抽出，以一元一件發售，職員一面收拾一面談天說笑。

宣布解散後數度前來

「香港似無乜希望啦」

在空無一物的貨架間，有人來回踱步，不少顧客不知超市昨晚告終。做了教協會員30多年的60多歲陳女士本是幼稚園教師，她說任職期間多次到教協會址上課，做了全職主婦後亦常來買電器，對此地十分有感情，「嗰日聽到（解散）消息我即刻上嚟，但係我入唔到……」語畢她眼泛淚光，稍冷靜後，她說教協宣布解散後，曾到教協5至6次，但買不到什麼，昨日買了「百無禁忌」揮春及過膠膠片，「無用㗎，我買吓㗎咋」。面對教協解散，她說：「好似趕盡殺絕咁，香港好似冇乜希望啦。鄭松泰都被DQ（取消資格），香港愈來愈大陸化」。

獲告知最後一日 呼朋光顧

另一名教師家屬說，過往常到教協超市，「好唔捨得，好似返屋企咁」。教協宣布解散後，她試過兩次由家人一早協助取籌，讓她在下午入內購物，買了不少根本無需要的東西，「例消毒濕紙巾呀，屋企好多㗎，但我照買，幾盒幾盒搬返去」，其後她每隔兩三日上來一次，每次也購物。昨天她買了過膠的膠片，她笑說：「我今日冇過膠機啫，可能我遲啲會有呢」。她從記者口中得知昨為最後一日，連忙通知朋友上來購物，朋友大表驚訝，連忙表示會趕過來。

教協家教會會員王女士昨買了數個亞加力膠板，「我就唔係好理政治上嘅嘢」，但亦說對於教協解散感愕然，「年年都嚟幾次，買活動禮物。咦！原來就咁就無咗！」她又說，解散是教協決定，「你無得話ok唔ok，有啲嘢你習慣咗，突然冇，就會覺得有少少唔習慣。等於細細個你有個碼頭，但係個碼頭突然間拆咗……我諗大家都需要啲時間，我哋就會慢慢習慣」。

接近晚上7時半，員工開始輕鬆地向客人推銷賣不去的產品，「十件收五件錢！今日（昨）最後一日㗎喇，聽日你見到有嘢都冇得買㗎喇！」原價300多元的探熱器以100元發售，職員又說：「探熱器最平啦！」昨午賣50元一條充電線，晚上結業前減至20元一條。有市民專程帶同菲林相機拍照，亦有職員以即影即有相機留影。

踏入晚上7時半，職員在樓梯入口拉上紅色膠帶，把燈關上，教協超市的歷史任務告終。