鄧炳強：臨解散募捐 有團體撈油水 拒證查612基金 不點名批黎智英「顏色革命主腦」

稱查「籌款團體」洗黑錢

612人道支援基金於上周三（18日）宣布有秩序地停運，即日起停收新個案，初步預計需籌款2500萬元以應付現有個案及運作開支，下月將會公布最終籌款目標，10月底解散秘書處。

鄧炳強昨出席撲滅罪行委員會會議後見記者，稱《港區國安法》實施至今，143人被捕、81人被控。他不點名批評壹傳媒創辦人黎智英，稱有兩名被告承認勾結外國勢力（即李宇軒及陳梓華），而法庭審訊顯露有一名「主腦人物」，聯同一名外國人，付錢誘使兩名被告勾結外國勢力，危害國家安全。

鄧說，案情透露該主腦人如何利用兩名被告鼓動他人參與公眾活動，如何利用所管控的媒體，「製造形象，鼓動人出來，對國家或香港政府的憎恨」。他續說，未來會有更多案件在法庭審訊，「可以清楚看到2019年發生的事情，不是單純有一些年輕人出來發聲，而是有主腦人物，有心危害國家安全，有組織性、類似一個顏色革命的犯罪行為」。

「2019有主腦 非單純青年發聲」

此外，鄧炳強提及有一個主要目的為籌款的組織，為「黑暴」被捕人進行法律訴訟，他說不知道有否協助一些「違反國家安全」的被告。他稱，留意到這個團體宣布將解散，「但宣布在解散前叫人捐大額數字，是否想臨解散前撈一筆油水呢？」他呼籲，任何人協助或教唆危害國家安全罪行，有可能觸犯法律，呼籲切勿以身試法。被問是否叫人不要捐款，鄧稱沒有這樣說。

被問撈油水證據 「市民有判斷」

被問為何批評612人道支援基金「撈油水」、有無相關證據，鄧炳強說：「當一個團體說會解散，但解散前要籌錢，我覺得這是很奇怪的現象。我說撈油水，相信市民心中會有判斷。」被追問是否正調查該基金，他稱不便透露，「任何團體，你自己心入面最清楚，你有犯法的話，你有心理準備執法部門一定會查你，有證據就會拉你，就會告你」。

本報昨嘗試聯絡612人道支援基金信託人回應鄧炳強言論，至截稿前未獲回覆。

另外，警方日前按國安法第43條實施細則附表5，要求支聯會提交一系列資料。鄧炳強表示，警務處正要求「外國及台灣政治組織代理人」提交資料，目的在預防或調查危害國安的案件。被問是否將支聯會定性為「外國及台灣政治組織代理人」、為何有這定性，鄧炳強沒正面回應。

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