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2021年8月27日星期五
港聞二
粵港澳辦2025全運 體壇：港水陸賽皆可 議員稱有條件爭辦開幕 港澳正商跨地單車賽
林大輝盼辦劍擊 港隊獲主場優勢
英5個月收6.5萬BNO簽證申請 暫批出4.7萬
懷孕妻捲車底住加護病房 4歲子未脫危險期 大埔車禍男童父：獨自撐三人 盼有奇蹟
9日無本地個案 20宗輸入初確 許樹昌料抵港確診持續增加
何栢良倡效他國 未打針禁入場所 張宇人籲教師不接種停職停薪
7000外傭爭409酒店房檢疫 房租貴78%
中大骨科教授涉瞞打兩針國藥 在港打兩劑科興
垃圾徵費通過 物管界料需包底或加費 環團恐對減廢者不公削成效 促政府加強打擊違規
準備期延 落實須立會批 環團憂實施無期
指補貼不夠 為省錢亂丟 基層團體憂舊區更髒
快艇剷岸男子伏屍 揭有人非法入境
死者改健康申報未傳達 體育主任認程序如虛設 法醫：男生猝死因心肌炎引發心律不正
黃子悅15人控理大外圍暴動 2023再訊
「悼魚蛋革命」青年認暴動「集結」囚3年
美版《星島》列外國代理人 外交部：反對打壓中國媒體
免費書法班控賄選 歐頌賢：為社區注正能量
六合彩一注獨中 派彩9124萬破紀錄
初創研便當機 縮打工仔「搵食」時間
火警偵測器准家居自裝 消防修例 倡廳房皆裝減死亡風險
外公姦孫案 被告警誡會面自稱「禽獸不如」
公院內科骨科推「共同醫治」 穩定病人可自選私醫覆診
基層社團選委 劉江華李梓敬提名重疊 相同地區背景參選人 取團體提名逾半相同
基層社團提名團體 多民建聯成員任投票人
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【Emily】罕見弧狀雲現藍塘海峽
【Emily】邵家臻首探望 初選案吳政亨：有可能囚20年
【Emily】副廣播處長馮建業調任產業署長
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【明報專訊】（請看附圖）
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