基層社團選委 劉江華李梓敬提名重疊 相同地區背景參選人 取團體提名逾半相同

60席59人報名 全數自動當選

根據選舉事務處資料，基層社團有404名選民，全部屬團體票，該界別佔1500人選委會中的60席，選委會最終接獲59份提名表格，該界別毋須競爭，全數自動當選。按新規定，參選人需獲得該界別分組最少5個選民提名，本報隨機查閱該界別其中32份提名表格，發現不少參選人提交超過10個提名，但有相同地區背景的參選人，其提交的提名大致相若，都是同區的社團組織。

中聯辦九龍工作部宣教處前副處長、觀塘區前區議員的黃春平與九龍社團聯會首席會長連浩民各獲10個提名，其中7個相同，包括啟業社區協進會、祥和協會、翠屏SUNDAY等，二人在提名表格上的見證人同為九龍社團聯會副會長、公屋聯會前主席王坤，而王坤本人亦有參選基層社團界別，同獲啟業社區協進會、祥和協會和翠屏SUNDAY提名。

與九社聯參選人7個提名一樣

黃春平：並非集合一起取提名

黃春平向本報表示，觀塘區有44個九龍社團聯會屬會是基層社團界別的合資格團體投票人，他說雖認識不同屬會的人，但並非全部相熟，相信不同參選人各自向相熟屬會爭取提名，他亦一樣，強調同區的參選人並非集合一起取提名。他說暫未接觸其他參選人商討日後選委會的工作，期望下屆特首在房屋問題上能提出實際方案，而非只有遠期而無近期措施。

今年5月起出任新界社團聯會名譽會長的舒心取10個提名報名，其中9個與鄉議局前副主席、民建聯張學明所獲的提名相同，包括現代媽咪組等，提名團體的填寫次序亦一樣，而舒心多取的1個提名來自大埔滘黃宜坳康樂會，該團體原亦在張學明的提名名單上，但其後被刪除。張學明向本報表示，近年新社聯有不少出錢出力的人，包括舒心，但他與對方並不相熟，亦沒與對方一起取提名，強調是各自取提名。

新民黨李梓敬、沙田婦女會理事長陳惠平、民建聯劉江華及祝慶台各取得9個或10個提名，其中7個相同，包括海熊游泳會、香港普通話專業協會等，陳惠平亦以沙田婦女會的團體投票人身分，提名李梓敬、劉江華和祝慶台。

荃灣區議會前主席黃偉傑與荃灣葵青區婦女會理事長陳純純分別取得12個提名，全部提名相同，其中公屋聯會主席文裕明以荃灣東居民聯會團體提投票人身分提名兩人，文裕明表示，有數名相熟的參選人分別向他取提名，他期望參選人將基層社團的聲音帶入選委會，但認為選委會為的應是整個社會，而非個別團體，冀當選選委者能本住良心做事。民建聯羅競成、葵涌南居民聯會會長王觀強、葵涌居民協會會長黃進輝分別取得10個提名，其中8個相同，王觀強與黃進輝分別以其所屬的居民聯會提名羅競成，二人亦互相提名。

明報記者