公院內科骨科推「共同醫治」 穩定病人可自選私醫覆診

醫管局2014年中推出「普通科門診公私營協作計劃」，至今近600名私家醫生參與，為逾4萬名患者提供逾71萬次診症。

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健（圖）表示，專科門診需求龐大，部分情况穩定的患者，當局會按機制轉介到普通科門診。不過，普通科門診病人眾多，為紓緩服務壓力及縮短輪候時間，局方在上述計劃基礎上加入「共同醫治模式」，安排穩定專科病人到社區接受普通科服務。

每次診金50 一年最多12次

每名病人每年可獲10次資助門診服務，包括慢性病和偶發性疾病，流感高峰期間可額外加兩次。病人每次求診支付50元診金，毋須繳付以往每次診症80元、每種藥物15元的專科門診價格。

陳允健說，如內科病人的血壓、血糖控制得好，且不需服用大量藥物，屬可轉介的穩定病人；至於骨科，不需接受手術、平日靠藥物控制痛症的病人，都是情况穩定。若患者情况轉變，可轉回專科門診，不需重新輪候。

首階段邀千人 未來數月或擴至他科

陳稱第三季會在內科試行，第四季會推展至骨科，其中新界西聯網今日會發出100封邀請信，病人最快可在一個月後到私家診所求診。他說醫院會分階段邀請適合的患者參與，病人不需致電門診預約。

他期望，有更多私家醫生參與計劃，參與醫生獲發的服務費，每名病人每年最高為3510元。他補充，當局正探討各專科的可行性，預料未來數月有機會擴展至其他專科。