火警偵測器准家居自裝 消防修例 倡廳房皆裝減死亡風險

現行《消防（裝置及設備）規例》下，所有消防裝置或設備均需委聘註冊消防裝置承辦商處理。消防處修例後，獨立火警偵測器獲豁免，所有處所日後不需再由註冊承辦商安裝、檢查、保養或修理偵測器，亦豁免消防裝置擁有人須確保偵測器有效運作及年檢的法定責任。

手掌大小電池驅動 測煙發響

消防處展示多款獨立火警偵測器約手掌大小，以乾電池或鋰電池驅動，透過偵測室內煙霧或熱力發出火警信號，音量可達80分貝或以上。偵測器一般附有底座，用膠紙或螺絲固定到天花板，不需接駁任何線路，有別一般建築物安裝之火警偵測系統。消防處副消防總長（牌照及審批）李冠友表示，巿面上獨立火警偵測器價格介乎200至800元，在一般零售商舖或網上平台有售，亦容易安裝；他亦稱，本港由2016至2020年的84宗火警死亡個案中，有九成均在住宅發生，加上現代家居較多合成材質及塑膠家具令火勢迅速蔓延，認為及時逃生為減低家居火警傷亡的關鍵，冀有關修例「拆牆鬆綁」，鼓勵巿民於住處自行安裝火警偵測器，減低火警傷亡風險。

籲留意認證標籤 定期測試

消防處亦會為巿民提供相關安裝及維修指引，並透過先導計劃助30戶少數族裔家庭及獨居長者安裝。消防處已測試22款不同型號的獨立火警偵測器，全數表現合格。

李冠友提醒，購買偵測器時要留意產品是否按國際或國家標準製造及測試，相關認證標籤亦將會上載至消防處網頁。另外，巿民亦需要按說明書指示，定期按下偵測器上的測試按鈕，以確保運作正常，並按偵測器的低電量警示換電。