港聞

港聞二

火警偵測器准家居自裝 消防修例 倡廳房皆裝減死亡風險

【明報專訊】消防處修訂消防規例，下月1日起巿民可自行安裝獨立火警偵測器，不需委聘註冊承辦商。消防處表示，獨立火警偵測器易購買及安裝，亦有研究發現安裝偵測器能使火警死亡風險減55%，建議巿民在家中客廳及每個房間都安裝一個，一旦有火警可及時接獲警告以逃生。

現行《消防（裝置及設備）規例》下，所有消防裝置或設備均需委聘註冊消防裝置承辦商處理。消防處修例後，獨立火警偵測器獲豁免，所有處所日後不需再由註冊承辦商安裝、檢查、保養或修理偵測器，亦豁免消防裝置擁有人須確保偵測器有效運作及年檢的法定責任。

手掌大小電池驅動 測煙發響

消防處展示多款獨立火警偵測器約手掌大小，以乾電池或鋰電池驅動，透過偵測室內煙霧或熱力發出火警信號，音量可達80分貝或以上。偵測器一般附有底座，用膠紙或螺絲固定到天花板，不需接駁任何線路，有別一般建築物安裝之火警偵測系統。消防處副消防總長（牌照及審批）李冠友表示，巿面上獨立火警偵測器價格介乎200至800元，在一般零售商舖或網上平台有售，亦容易安裝；他亦稱，本港由2016至2020年的84宗火警死亡個案中，有九成均在住宅發生，加上現代家居較多合成材質及塑膠家具令火勢迅速蔓延，認為及時逃生為減低家居火警傷亡的關鍵，冀有關修例「拆牆鬆綁」，鼓勵巿民於住處自行安裝火警偵測器，減低火警傷亡風險。

籲留意認證標籤 定期測試

消防處亦會為巿民提供相關安裝及維修指引，並透過先導計劃助30戶少數族裔家庭及獨居長者安裝。消防處已測試22款不同型號的獨立火警偵測器，全數表現合格。

李冠友提醒，購買偵測器時要留意產品是否按國際或國家標準製造及測試，相關認證標籤亦將會上載至消防處網頁。另外，巿民亦需要按說明書指示，定期按下偵測器上的測試按鈕，以確保運作正常，並按偵測器的低電量警示換電。

相關字詞﹕火警偵測器 消防處

上 / 下一篇新聞

粵港澳辦2025全運 體壇：港水陸賽皆可 議員稱有條件爭辦開幕 港澳正商跨地單車賽
粵港澳辦2025全運 體壇：港水陸賽皆可 議員稱有條件爭辦開幕 港澳正商跨地單車賽
林大輝盼辦劍擊 港隊獲主場優勢
林大輝盼辦劍擊 港隊獲主場優勢
英5個月收6.5萬BNO簽證申請 暫批出4.7萬
英5個月收6.5萬BNO簽證申請 暫批出4.7萬
懷孕妻捲車底住加護病房 4歲子未脫危險期 大埔車禍男童父：獨自撐三人 盼有奇蹟
懷孕妻捲車底住加護病房 4歲子未脫危險期 大埔車禍男童父：獨自撐三人 盼有奇蹟
9日無本地個案 20宗輸入初確 許樹昌料抵港確診持續增加
9日無本地個案 20宗輸入初確 許樹昌料抵港確診持續增加
何栢良倡效他國 未打針禁入場所 張宇人籲教師不接種停職停薪
何栢良倡效他國 未打針禁入場所 張宇人籲教師不接種停職停薪
7000外傭爭409酒店房檢疫 房租貴78%
7000外傭爭409酒店房檢疫 房租貴78%
中大骨科教授涉瞞打兩針國藥 在港打兩劑科興
中大骨科教授涉瞞打兩針國藥 在港打兩劑科興
垃圾徵費通過 物管界料需包底或加費 環團恐對減廢者不公削成效 促政府加強打擊違規
垃圾徵費通過 物管界料需包底或加費 環團恐對減廢者不公削成效 促政府加強打擊違規
準備期延 落實須立會批 環團憂實施無期
準備期延 落實須立會批 環團憂實施無期
指補貼不夠 為省錢亂丟 基層團體憂舊區更髒
指補貼不夠 為省錢亂丟 基層團體憂舊區更髒
快艇剷岸男子伏屍 揭有人非法入境
快艇剷岸男子伏屍 揭有人非法入境
死者改健康申報未傳達 體育主任認程序如虛設 法醫：男生猝死因心肌炎引發心律不正
死者改健康申報未傳達 體育主任認程序如虛設 法醫：男生猝死因心肌炎引發心律不正
黃子悅15人控理大外圍暴動 2023再訊
黃子悅15人控理大外圍暴動 2023再訊
「悼魚蛋革命」青年認暴動「集結」囚3年
「悼魚蛋革命」青年認暴動「集結」囚3年
美版《星島》列外國代理人 外交部：反對打壓中國媒體
美版《星島》列外國代理人 外交部：反對打壓中國媒體
免費書法班控賄選 歐頌賢：為社區注正能量
免費書法班控賄選 歐頌賢：為社區注正能量
六合彩一注獨中 派彩9124萬破紀錄
六合彩一注獨中 派彩9124萬破紀錄
初創研便當機 縮打工仔「搵食」時間
初創研便當機 縮打工仔「搵食」時間
外公姦孫案 被告警誡會面自稱「禽獸不如」
外公姦孫案 被告警誡會面自稱「禽獸不如」
公院內科骨科推「共同醫治」 穩定病人可自選私醫覆診
公院內科骨科推「共同醫治」 穩定病人可自選私醫覆診
基層社團選委 劉江華李梓敬提名重疊 相同地區背景參選人 取團體提名逾半相同
基層社團選委 劉江華李梓敬提名重疊 相同地區背景參選人 取團體提名逾半相同
基層社團提名團體 多民建聯成員任投票人
基層社團提名團體 多民建聯成員任投票人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】撐做政府發言人反駁外國 林健鋒讚葉劉又講得又睇得
【Emily】撐做政府發言人反駁外國 林健鋒讚葉劉又講得又睇得
【Emily】田北辰71歲牛一 想同林鄭交換禮物
【Emily】田北辰71歲牛一 想同林鄭交換禮物
【Emily】迪士尼義工訪動物庇護中心 照顧毛孩
【Emily】迪士尼義工訪動物庇護中心 照顧毛孩
【Emily】罕見弧狀雲現藍塘海峽
【Emily】罕見弧狀雲現藍塘海峽
【Emily】邵家臻首探望 初選案吳政亨：有可能囚20年
【Emily】邵家臻首探望 初選案吳政亨：有可能囚20年
【Emily】副廣播處長馮建業調任產業署長
【Emily】副廣播處長馮建業調任產業署長