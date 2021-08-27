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港聞二

初創研便當機 縮打工仔「搵食」時間

【明報專訊】打工仔午膳時間有限，出外用膳往往人頭湧湧，「搵食艱難」。本地初創企業研發港產便當售賣機，獲專利的熱鏈物聯網系統，令食物保持攝氏60度以上，日售近2000個便當。和田弁当創辦人陳隽（Jason）透露，正研發新一代售賣機，以5G技術遙距監察及控制機器，即時處理顧客問題；亦於今年6月將首台樣機運抵日本，供當地餐飲公司試用，冀今年底在立足於日本此「售賣機王國」。

研5G搖距監察新一代售賣機

數碼港初創和田弁当由於2019年成立，創業念頭源自創辦人Jason在從事半導體設計工作時午膳時間緊迫，「冇啖好食」，故研發自動販賣便當機，協助打工仔「搵食」。Jason透露，團隊正研發的新一代售賣機具3個4K鏡頭，後台工程師可實時監察並遙控機器運作，如重新開機、搖晃機器、接駁電子支付頻道等，即時處理異常情况。Jason亦稱，販賣機約九成故障均是軟件問題，可在後台修復，遙距操作可協助顧客致電投訴前及時處理問題，提升顧客滿意度。團隊下一步冀研發圖像分析技術，結合人工智能（AI），讓電腦自行辨識及修復機器故障。

6月首台樣機抵日本 供餐飲公司試用

政府早前批出約1500萬元津貼20多家公司的逾30個項目，包括資助數碼港初創使用5G網絡，和田弁当是其中之一。Jason表示，由於4K鏡頭攝錄的影片及遙距指令對網絡頻寬的要求高，非一般4G網絡可滿足，故選用5G網絡可提升作業效率；對科技能否替代員工，Jason表示，其創業初衷是為打工仔送上熱騰騰的午膳，而店員與顧客溝通可向顧客帶來溫暖，故仍傾向聘員看店。

談及在日本發展的計劃，Jason表示，今年6月已將一台樣機送抵東京一家餐飲巨頭試用，現正接洽另外兩家日本企業，目標明年首季在日本設置200台港產便當售賣機；亦計劃今年在本港由20台販賣機擴展至100台。

明報記者

相關字詞﹕5G網絡 人工智能（AI） 便當售賣機 創科線

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