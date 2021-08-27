港聞

港聞二

美版《星島》列外國代理人 外交部：反對打壓中國媒體

【明報專計】美國司法部近年加強審查外國持有的傳媒，綜合美國新聞網站Axios周三（25日）報道及本報翻查美國司法部文件，該部門已要求《星島日報》美國版註冊為外國代理人，認為其在美國的運作受外國影響。中國外交部發言人汪文斌昨在記者會回應稱，未掌握情况，但「中方一貫反對美方無端對中國媒體進行政治打壓的錯誤做法」。本報昨向《星島日報》查詢被列為外國代理人的影響以及會否上訴，截稿前未獲回覆。

星島集團6月易主 被中資收購

《星島日報》美國版業務包括在紐約、洛杉磯和三藩市出版報紙，並有總部設在加州伯靈格姆（Burlingame）的電台，母公司為香港星島新聞集團有限公司。今年初，佳兆業主席郭英成的女兒郭曉亭收購股份成為星島新聞集團最大單一股東，集團6月正式易主，由郭英成出任主席，郭曉亭出任副主席。佳兆業集團是中國大型綜合性投資集團，收購星島新聞集團的舉措被視為繼《南華早報》後，另一宗中資購入本港傳媒集團。

文件：逾半報道內容購自深圳公司

根據美國司法部主管《外國代理人登記法》的部門周一收到的登記文件，星島新聞集團被歸類為「由外國政府、外國政黨或其他外國委託人持有」，並補充其股份持有人包括可能在《外國代理人登記法》下被定義為「外國委託人」的個人和實體。《星島日報》美國版稱，旗下每個實體都是私營，母公司亦不隸屬任何外國政府或政黨，但司法部仍認為其業務構成《外國代理人登記法》下帶有目的的政治活動。

文件亦披露今年上半年，《星島日報》美國版的報道中，逾半內容購自位於深圳的公司Star Production （Shenzhen）Limited，報章預計下半年這間深圳公司會持續提供服務，供使用的內容將繼續佔整體報道五成左右。

《外國代理人登記法》要求為外國實體進行游說或公關工作的人向司法部註冊。隨着中美關係緊張，司法部近年要求多間中國媒體登記為外國代理人，包括官媒中國國際電視台（CGTN）和新華社。被列為外國代理人後，有關個人或機構須定期提交文件記錄其活動、披露預算和支出，並在所有廣播包含免責聲明，將媒體標為外國代理人，亦可能有其他後果，例如《今日俄羅斯》（RT）2017年登記為外國代理人後，失去國會傳媒資格。

（Axios/中國外交部）

相關字詞﹕星島新聞集團 外國代理人 美國司法部

上 / 下一篇新聞

粵港澳辦2025全運 體壇：港水陸賽皆可 議員稱有條件爭辦開幕 港澳正商跨地單車賽
粵港澳辦2025全運 體壇：港水陸賽皆可 議員稱有條件爭辦開幕 港澳正商跨地單車賽
林大輝盼辦劍擊 港隊獲主場優勢
林大輝盼辦劍擊 港隊獲主場優勢
英5個月收6.5萬BNO簽證申請 暫批出4.7萬
英5個月收6.5萬BNO簽證申請 暫批出4.7萬
懷孕妻捲車底住加護病房 4歲子未脫危險期 大埔車禍男童父：獨自撐三人 盼有奇蹟
懷孕妻捲車底住加護病房 4歲子未脫危險期 大埔車禍男童父：獨自撐三人 盼有奇蹟
9日無本地個案 20宗輸入初確 許樹昌料抵港確診持續增加
9日無本地個案 20宗輸入初確 許樹昌料抵港確診持續增加
何栢良倡效他國 未打針禁入場所 張宇人籲教師不接種停職停薪
何栢良倡效他國 未打針禁入場所 張宇人籲教師不接種停職停薪
7000外傭爭409酒店房檢疫 房租貴78%
7000外傭爭409酒店房檢疫 房租貴78%
中大骨科教授涉瞞打兩針國藥 在港打兩劑科興
中大骨科教授涉瞞打兩針國藥 在港打兩劑科興
垃圾徵費通過 物管界料需包底或加費 環團恐對減廢者不公削成效 促政府加強打擊違規
垃圾徵費通過 物管界料需包底或加費 環團恐對減廢者不公削成效 促政府加強打擊違規
準備期延 落實須立會批 環團憂實施無期
準備期延 落實須立會批 環團憂實施無期
指補貼不夠 為省錢亂丟 基層團體憂舊區更髒
指補貼不夠 為省錢亂丟 基層團體憂舊區更髒
快艇剷岸男子伏屍 揭有人非法入境
快艇剷岸男子伏屍 揭有人非法入境
死者改健康申報未傳達 體育主任認程序如虛設 法醫：男生猝死因心肌炎引發心律不正
死者改健康申報未傳達 體育主任認程序如虛設 法醫：男生猝死因心肌炎引發心律不正
黃子悅15人控理大外圍暴動 2023再訊
黃子悅15人控理大外圍暴動 2023再訊
「悼魚蛋革命」青年認暴動「集結」囚3年
「悼魚蛋革命」青年認暴動「集結」囚3年
免費書法班控賄選 歐頌賢：為社區注正能量
免費書法班控賄選 歐頌賢：為社區注正能量
六合彩一注獨中 派彩9124萬破紀錄
六合彩一注獨中 派彩9124萬破紀錄
初創研便當機 縮打工仔「搵食」時間
初創研便當機 縮打工仔「搵食」時間
火警偵測器准家居自裝 消防修例 倡廳房皆裝減死亡風險
火警偵測器准家居自裝 消防修例 倡廳房皆裝減死亡風險
外公姦孫案 被告警誡會面自稱「禽獸不如」
外公姦孫案 被告警誡會面自稱「禽獸不如」
公院內科骨科推「共同醫治」 穩定病人可自選私醫覆診
公院內科骨科推「共同醫治」 穩定病人可自選私醫覆診
基層社團選委 劉江華李梓敬提名重疊 相同地區背景參選人 取團體提名逾半相同
基層社團選委 劉江華李梓敬提名重疊 相同地區背景參選人 取團體提名逾半相同
基層社團提名團體 多民建聯成員任投票人
基層社團提名團體 多民建聯成員任投票人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】撐做政府發言人反駁外國 林健鋒讚葉劉又講得又睇得
【Emily】撐做政府發言人反駁外國 林健鋒讚葉劉又講得又睇得
【Emily】田北辰71歲牛一 想同林鄭交換禮物
【Emily】田北辰71歲牛一 想同林鄭交換禮物
【Emily】迪士尼義工訪動物庇護中心 照顧毛孩
【Emily】迪士尼義工訪動物庇護中心 照顧毛孩
【Emily】罕見弧狀雲現藍塘海峽
【Emily】罕見弧狀雲現藍塘海峽
【Emily】邵家臻首探望 初選案吳政亨：有可能囚20年
【Emily】邵家臻首探望 初選案吳政亨：有可能囚20年
【Emily】副廣播處長馮建業調任產業署長
【Emily】副廣播處長馮建業調任產業署長