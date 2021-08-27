美版《星島》列外國代理人 外交部：反對打壓中國媒體

星島集團6月易主 被中資收購

《星島日報》美國版業務包括在紐約、洛杉磯和三藩市出版報紙，並有總部設在加州伯靈格姆（Burlingame）的電台，母公司為香港星島新聞集團有限公司。今年初，佳兆業主席郭英成的女兒郭曉亭收購股份成為星島新聞集團最大單一股東，集團6月正式易主，由郭英成出任主席，郭曉亭出任副主席。佳兆業集團是中國大型綜合性投資集團，收購星島新聞集團的舉措被視為繼《南華早報》後，另一宗中資購入本港傳媒集團。

文件：逾半報道內容購自深圳公司

根據美國司法部主管《外國代理人登記法》的部門周一收到的登記文件，星島新聞集團被歸類為「由外國政府、外國政黨或其他外國委託人持有」，並補充其股份持有人包括可能在《外國代理人登記法》下被定義為「外國委託人」的個人和實體。《星島日報》美國版稱，旗下每個實體都是私營，母公司亦不隸屬任何外國政府或政黨，但司法部仍認為其業務構成《外國代理人登記法》下帶有目的的政治活動。

文件亦披露今年上半年，《星島日報》美國版的報道中，逾半內容購自位於深圳的公司Star Production （Shenzhen）Limited，報章預計下半年這間深圳公司會持續提供服務，供使用的內容將繼續佔整體報道五成左右。

《外國代理人登記法》要求為外國實體進行游說或公關工作的人向司法部註冊。隨着中美關係緊張，司法部近年要求多間中國媒體登記為外國代理人，包括官媒中國國際電視台（CGTN）和新華社。被列為外國代理人後，有關個人或機構須定期提交文件記錄其活動、披露預算和支出，並在所有廣播包含免責聲明，將媒體標為外國代理人，亦可能有其他後果，例如《今日俄羅斯》（RT）2017年登記為外國代理人後，失去國會傳媒資格。

（Axios/中國外交部）