港聞

港聞二

「悼魚蛋革命」青年認暴動「集結」囚3年

【明報專訊】有網民於去年1月26日（年初二）晚發起「悼念魚蛋革命4周年」活動，及後有人堵路示威，多人被捕，一名青年被控非法集結、暴動、襲警等7罪，昨日在區域法院承認非法集結及暴動兩罪，其餘控罪由法庭存檔。案情透露，被告以揚聲器帶領其他人起哄，曾指示示威者「去個紙皮箱度攞啲椰子掟×班死黑警！」法官姚勳智指被告具領導角色，暴動規模不小但歷時不長，考慮到被告認罪，經扣減後，就暴動及非法集結分別判監3年及20個月，同期執行，總刑期為3年。

求情稱誤以為違法可達義

被告為兼職送貨員黎嘉豪（22歲）。辯方求情稱，被告誤以為違法可達義，愚昧下犯案，已深切悔改。案情指出，當晚旺角朗豪坊一帶約有200名示威者集結導致交通阻塞，各人高呼「光復香港 時代革命」等口號。當晚11時許，約30名示威者佔據砵蘭街近亞皆老街交界及築起傘陣，與防暴警對峙，雙方相距約30米。身穿黑衫褲、戴「V煞」面具的被告以揚聲器不斷罵警察及叫口號，令其他示威者情緒高漲及加入叫囂。被告手持電筒，以強光照向警察防線，警方曾舉旗警告，其間被告及10多名示威者以「人鏈」方式堵路。

案情：曾指示示威者用椰子掟警

案情亦指出，被告曾呼籲示威者「我哋唔好走，繼續留守佔領！」而當晚有攤檔販賣椰子，他指示示威者以椰子扔向警方，並有幾名示威者依從指示。及後警員拘捕被告，他曾激烈反抗，用雙腳踢警員。被告在會面紀錄承認，從直播新聞得知朗豪坊一帶示威者需要更多人支援，故由粉嶺港鐵站「跳閘」乘港鐵往旺角，未有支付任何車資。

【案件編號：DCCC 735/20】

相關字詞﹕魚蛋革命 朗豪坊 非法集結 暴動罪

上 / 下一篇新聞

粵港澳辦2025全運 體壇：港水陸賽皆可 議員稱有條件爭辦開幕 港澳正商跨地單車賽
粵港澳辦2025全運 體壇：港水陸賽皆可 議員稱有條件爭辦開幕 港澳正商跨地單車賽
林大輝盼辦劍擊 港隊獲主場優勢
林大輝盼辦劍擊 港隊獲主場優勢
英5個月收6.5萬BNO簽證申請 暫批出4.7萬
英5個月收6.5萬BNO簽證申請 暫批出4.7萬
懷孕妻捲車底住加護病房 4歲子未脫危險期 大埔車禍男童父：獨自撐三人 盼有奇蹟
懷孕妻捲車底住加護病房 4歲子未脫危險期 大埔車禍男童父：獨自撐三人 盼有奇蹟
9日無本地個案 20宗輸入初確 許樹昌料抵港確診持續增加
9日無本地個案 20宗輸入初確 許樹昌料抵港確診持續增加
何栢良倡效他國 未打針禁入場所 張宇人籲教師不接種停職停薪
何栢良倡效他國 未打針禁入場所 張宇人籲教師不接種停職停薪
7000外傭爭409酒店房檢疫 房租貴78%
7000外傭爭409酒店房檢疫 房租貴78%
中大骨科教授涉瞞打兩針國藥 在港打兩劑科興
中大骨科教授涉瞞打兩針國藥 在港打兩劑科興
垃圾徵費通過 物管界料需包底或加費 環團恐對減廢者不公削成效 促政府加強打擊違規
垃圾徵費通過 物管界料需包底或加費 環團恐對減廢者不公削成效 促政府加強打擊違規
準備期延 落實須立會批 環團憂實施無期
準備期延 落實須立會批 環團憂實施無期
指補貼不夠 為省錢亂丟 基層團體憂舊區更髒
指補貼不夠 為省錢亂丟 基層團體憂舊區更髒
快艇剷岸男子伏屍 揭有人非法入境
快艇剷岸男子伏屍 揭有人非法入境
死者改健康申報未傳達 體育主任認程序如虛設 法醫：男生猝死因心肌炎引發心律不正
死者改健康申報未傳達 體育主任認程序如虛設 法醫：男生猝死因心肌炎引發心律不正
黃子悅15人控理大外圍暴動 2023再訊
黃子悅15人控理大外圍暴動 2023再訊
美版《星島》列外國代理人 外交部：反對打壓中國媒體
美版《星島》列外國代理人 外交部：反對打壓中國媒體
免費書法班控賄選 歐頌賢：為社區注正能量
免費書法班控賄選 歐頌賢：為社區注正能量
六合彩一注獨中 派彩9124萬破紀錄
六合彩一注獨中 派彩9124萬破紀錄
初創研便當機 縮打工仔「搵食」時間
初創研便當機 縮打工仔「搵食」時間
火警偵測器准家居自裝 消防修例 倡廳房皆裝減死亡風險
火警偵測器准家居自裝 消防修例 倡廳房皆裝減死亡風險
外公姦孫案 被告警誡會面自稱「禽獸不如」
外公姦孫案 被告警誡會面自稱「禽獸不如」
公院內科骨科推「共同醫治」 穩定病人可自選私醫覆診
公院內科骨科推「共同醫治」 穩定病人可自選私醫覆診
基層社團選委 劉江華李梓敬提名重疊 相同地區背景參選人 取團體提名逾半相同
基層社團選委 劉江華李梓敬提名重疊 相同地區背景參選人 取團體提名逾半相同
基層社團提名團體 多民建聯成員任投票人
基層社團提名團體 多民建聯成員任投票人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】撐做政府發言人反駁外國 林健鋒讚葉劉又講得又睇得
【Emily】撐做政府發言人反駁外國 林健鋒讚葉劉又講得又睇得
【Emily】田北辰71歲牛一 想同林鄭交換禮物
【Emily】田北辰71歲牛一 想同林鄭交換禮物
【Emily】迪士尼義工訪動物庇護中心 照顧毛孩
【Emily】迪士尼義工訪動物庇護中心 照顧毛孩
【Emily】罕見弧狀雲現藍塘海峽
【Emily】罕見弧狀雲現藍塘海峽
【Emily】邵家臻首探望 初選案吳政亨：有可能囚20年
【Emily】邵家臻首探望 初選案吳政亨：有可能囚20年
【Emily】副廣播處長馮建業調任產業署長
【Emily】副廣播處長馮建業調任產業署長