「悼魚蛋革命」青年認暴動「集結」囚3年

求情稱誤以為違法可達義

被告為兼職送貨員黎嘉豪（22歲）。辯方求情稱，被告誤以為違法可達義，愚昧下犯案，已深切悔改。案情指出，當晚旺角朗豪坊一帶約有200名示威者集結導致交通阻塞，各人高呼「光復香港 時代革命」等口號。當晚11時許，約30名示威者佔據砵蘭街近亞皆老街交界及築起傘陣，與防暴警對峙，雙方相距約30米。身穿黑衫褲、戴「V煞」面具的被告以揚聲器不斷罵警察及叫口號，令其他示威者情緒高漲及加入叫囂。被告手持電筒，以強光照向警察防線，警方曾舉旗警告，其間被告及10多名示威者以「人鏈」方式堵路。

案情：曾指示示威者用椰子掟警

案情亦指出，被告曾呼籲示威者「我哋唔好走，繼續留守佔領！」而當晚有攤檔販賣椰子，他指示示威者以椰子扔向警方，並有幾名示威者依從指示。及後警員拘捕被告，他曾激烈反抗，用雙腳踢警員。被告在會面紀錄承認，從直播新聞得知朗豪坊一帶示威者需要更多人支援，故由粉嶺港鐵站「跳閘」乘港鐵往旺角，未有支付任何車資。

【案件編號：DCCC 735/20】