「悼魚蛋革命」青年認暴動「集結」囚3年

【明報專訊】有網民於去年1月26日（年初二）晚發起「悼念魚蛋革命4周年」活動，及後有人堵路示威，多人被捕，一名青年被控非法集結、暴動、襲警等7罪，昨日在區域法院承認非法集結及暴動兩罪，其餘控罪由法庭存檔。案情透露，被告以揚聲器帶領其他人起哄，曾指示示威者「去個紙皮箱度攞啲椰子掟×班死黑警！」法官姚勳智指被告具領導角色，暴動規模不小但歷時不長，考慮到被告認罪，經扣減後，就暴動及非法集結分別判監3年及20個月，同期執行，總刑期為3年。
求情稱誤以為違法可達義
被告為兼職送貨員黎嘉豪（22歲）。辯方求情稱，被告誤以為違法可達義，愚昧下犯案，已深切悔改。案情指出，當晚旺角朗豪坊一帶約有200名示威者集結導致交通阻塞，各人高呼「光復香港 時代革命」等口號。當晚11時許，約30名示威者佔據砵蘭街近亞皆老街交界及築起傘陣，與防暴警對峙，雙方相距約30米。身穿黑衫褲、戴「V煞」面具的被告以揚聲器不斷罵警察及叫口號，令其他示威者情緒高漲及加入叫囂。被告手持電筒，以強光照向警察防線，警方曾舉旗警告，其間被告及10多名示威者以「人鏈」方式堵路。
案情：曾指示示威者用椰子掟警
案情亦指出，被告曾呼籲示威者「我哋唔好走，繼續留守佔領！」而當晚有攤檔販賣椰子，他指示示威者以椰子扔向警方，並有幾名示威者依從指示。及後警員拘捕被告，他曾激烈反抗，用雙腳踢警員。被告在會面紀錄承認，從直播新聞得知朗豪坊一帶示威者需要更多人支援，故由粉嶺港鐵站「跳閘」乘港鐵往旺角，未有支付任何車資。