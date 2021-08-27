黃子悅15人控理大外圍暴動 2023再訊

【明報專訊】前年11月理大被警方圍堵，其間大批市民在理大外圍聲援校內示威者，包括前學民思潮發言人黃子悅在內15人被控暴動罪，案件昨日在區域法院提堂。案中第10被告因申請法援，押後至10月28日再訊及表達答辯意向，至於其餘被告的案件，法官接納控方申請，下令於2023年3月6日移師西九龍裁判法院開審，預計審35天，同年2月3日作審前覆核。黃子悅因民主派初選案繼續還押，其他被告續准保釋。
涉213被告 19人已有審訊排期
控方昨甫開庭稱，案件涉及213名被告，現時19人已有審訊排期，最遲2023年10月至12月開審，並申請將本案15人一同審訊，訂於2023年3月6日開審。
代表首被告的大律師稱擔心案件審訊過分冗長，需聽取與其無關的證據，認為分拆案件較合適；其他被告對此保持中立。另有辯方律師稱，控辯雙方在開庭前曾商討開審日期，有一半律師稱因有其他案件在身，無法出席。
法官郭偉健認為分拆案件不會令審訊日子縮短太多，反而控方證人需重複作供，考慮法庭時間及資源，接納控方申請。郭官又指出，本案沒有複雜的法律爭議，無法出席的律師可改由其他律師處理，且案件兩年後開審，相信有足夠時間翻閱文件。
15名被告依次為翁芷茵、周耀天、鍾永祥、鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、蘇浩然、孫嘉豪、鄧建歡、曾紹鵬、黃康瑜、黃子悅、王汶珊、甄姓男生及李子聰，同被控於前年11月18日，在油麻地窩打老道及咸美頓街交界，與其他人參與暴動