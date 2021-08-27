死者改健康申報未傳達 體育主任認程序如虛設 法醫：男生猝死因心肌炎引發心律不正

【明報專訊】19歲中四男學生前年上體育課跑步時不適暈倒，經搶救不治，死因庭昨日繼續召開研訊。校務處職員稱，死者起初填寫「學童健康狀况調查表」僅寫曾入院，發回表格後補寫上患心臟病詳情，她將更新版表格副本交給體育科主任。不過，體育科主任供稱在事發後才知悉有更新版本。解剖死者的法醫稱，死者死於淋巴細胞性心肌炎，致死原因是引發心律不正，惟做運動不會增加引發心律不正機率。
校務處職員：更新表交「體育主任」副校
體育主任：事發後才知有更新
死者肖葉濤（終年19歲）於2019年3月18日不治，當時在荃灣路德會呂明才中學讀中四。校務處職員朱美雲供稱，死者於2018年9月升中四之初，在「學童健康狀况調查表」只填寫曾入院，至同年10月因胸口不適而早退，她着他重新填寫詳請，他才補寫「心臟不舒服」，朱將更新版的副本交給體育科主任李丹婷及副校長曾敏霽。
李丹婷供稱，事發後校方即日召開緊急會議，校長手執一份死者的健康調查表，該表寫上「不宜跑步」，李到教員室取出一直由她保存的表格對比，發現該表格無寫上「不宜跑步」。死因裁判官關注校方處理表格的方式，李稱班主任收齊表格後會交到校務處，校務處會將學生填上健康有問題的表格副本交給體育科主任；裁判官不解為何李沒收到更新版，質疑所謂的「程序」是否形同虛設，李稱同意，惟已無法追溯。
時任輔導主任、現任副校長嚴紹仁稱，死者2018年6月在校內暈倒時由他陪同往醫院；中四學期初，嚴見死者在調查表僅填上曾入院，問其原因，死者稱「高膽固醇要食藥」。同年10月初至11月尾，嚴從副校長手上得到死者的更新版表格，發現內容與死者所稱有出入，便問「你係咪做過檢查所以咁填？」死者否認，指因某天不適早退，校方着他補寫。
急症醫生：猝死無關數月前暈倒
仁濟醫院急症室醫生巫斌供稱，死者2018年6月22日因胸口不適入院，當時懷疑他患心肌炎，而事發當日早上死者送院時已無心跳，做心肺復蘇及電擊亦無反應，於上午11時39分宣布死亡。他說，結構性心臟病患者可做跑步等帶氧運動，會令心臟更健康，心肌炎患者則需做磁力共振等壓力測試才能判斷可否運動，而心肌炎可於一至兩個月後康復，故死者於2018年6月暈倒入院，與案發時突然倒下沒有關係。
法醫：運動不增心律不正機率
法醫林百通稱死者死於淋巴細胞性心肌炎，致死原因是引發心律不正。他指做運動不會增加引發心律不正機率。聆訊今續。