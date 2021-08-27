死者改健康申報未傳達 體育主任認程序如虛設 法醫：男生猝死因心肌炎引發心律不正

校務處職員：更新表交「體育主任」副校

體育主任：事發後才知有更新

死者肖葉濤（終年19歲）於2019年3月18日不治，當時在荃灣路德會呂明才中學讀中四。校務處職員朱美雲供稱，死者於2018年9月升中四之初，在「學童健康狀况調查表」只填寫曾入院，至同年10月因胸口不適而早退，她着他重新填寫詳請，他才補寫「心臟不舒服」，朱將更新版的副本交給體育科主任李丹婷及副校長曾敏霽。

李丹婷供稱，事發後校方即日召開緊急會議，校長手執一份死者的健康調查表，該表寫上「不宜跑步」，李到教員室取出一直由她保存的表格對比，發現該表格無寫上「不宜跑步」。死因裁判官關注校方處理表格的方式，李稱班主任收齊表格後會交到校務處，校務處會將學生填上健康有問題的表格副本交給體育科主任；裁判官不解為何李沒收到更新版，質疑所謂的「程序」是否形同虛設，李稱同意，惟已無法追溯。

時任輔導主任、現任副校長嚴紹仁稱，死者2018年6月在校內暈倒時由他陪同往醫院；中四學期初，嚴見死者在調查表僅填上曾入院，問其原因，死者稱「高膽固醇要食藥」。同年10月初至11月尾，嚴從副校長手上得到死者的更新版表格，發現內容與死者所稱有出入，便問「你係咪做過檢查所以咁填？」死者否認，指因某天不適早退，校方着他補寫。

急症醫生：猝死無關數月前暈倒

仁濟醫院急症室醫生巫斌供稱，死者2018年6月22日因胸口不適入院，當時懷疑他患心肌炎，而事發當日早上死者送院時已無心跳，做心肺復蘇及電擊亦無反應，於上午11時39分宣布死亡。他說，結構性心臟病患者可做跑步等帶氧運動，會令心臟更健康，心肌炎患者則需做磁力共振等壓力測試才能判斷可否運動，而心肌炎可於一至兩個月後康復，故死者於2018年6月暈倒入院，與案發時突然倒下沒有關係。

法醫：運動不增心律不正機率

法醫林百通稱死者死於淋巴細胞性心肌炎，致死原因是引發心律不正。他指做運動不會增加引發心律不正機率。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-730/19】