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快艇剷岸男子伏屍 揭有人非法入境

【明報專訊】警方昨凌晨近1時接報有人在屯門龍鼓灘一帶墮海遇溺，救援人員趕到現場，發現一名男子伏屍岸上快艇，另有兩名女子無受傷，她們報稱尚有一男子墮海失蹤。警方經調查後，該兩女子涉嫌非法入境及教唆非法入境被捕，不排除有人在逃，屯門警區重案組接手調查。

報稱「出海游夜水」 大風浪墮海

昨凌晨零時50分，警方接報有人在屯門龍鼓灘一帶墮海遇溺，消防、水警及政府飛行服務隊趕往現場搜救。救援人員到場時發現一艘約7米長快艇已剷上岸，艇上有兩名曾墮海女子，她們無受傷，一名39歲男子則倒臥船尾無反應，經救護員檢查證實死亡。

警方在場調查，報案女子供稱，事發時與男友及一對男女乘快艇出海游夜水，其間遇大風浪，4人在艇上墮下海中，她與另一女子及男死者被駕船男子救起，而其42歲男友仍失去蹤影，快艇返抵龍鼓灘岸邊，駕船男子立即離去，她於是報警。

一人失蹤 快艇無登記舵手抵岸即走

警員發現船上一名36歲女子未能出示身分證明文件，懷疑為非法入境者，而報案的24歲女子涉嫌教唆非法入境，雙雙被捕。報案女子報稱額頭及眼角受傷需送院治理。警員在岸邊發現一個黑色名牌手袋及兩件救生衣，懷疑與案有關，由於涉事快艇並無登記編號資料，正追尋駕快艇男子協助調查。水警、消防潛水隊及政府飛行服務隊直升機事後在場搜索。

屯門警區重案組接手調查，初步懷疑有人從內地偷渡來港，部分人或來港賣淫，其間快艇疑遇到水警輪急煞導致意外，不排除有人抵岸後乘接應車輛逃走。另外，一輛消防救援車趕往現場時，因路面環境昏暗，車輪墮坑，無人受傷。

相關字詞﹕非法入境 墮海

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